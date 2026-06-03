Кисимов отпадна на двойки на "Ролан Гарос"

Димитър Кисимов приключи участието си на юношеския турнир на "Ролан Гарос". 18-годишният българин и Конър Дойг Република Южна Африка) загубиха във втория кръг на двойки. Те отстъпиха на поставените под номер 5 Николас Баена (Перу) и Тито Чавес (Испания) с 6:2, 3:6, 4-10 за 65 минути игра.

Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, спечелиха убедително първия сет, но загубиха следващите две части, а с това и срещата. Българинът допусна поражение и във втория кръг на сингъл вчера, като бе отстранен от партньора си на двойки Дойг.

С това приключи българското участие на втория турнир от Големия шлем за годината. В Париж за първи път нямахме представител в основната схема от 1981 г., след като Григор Димитров, Виктория Томова и Елизара Янева отпаднаха в квалификациите.

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