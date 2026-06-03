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От "Уимбълдън" се надяват да избегнат протести като тези в Париж

  • 3 юни 2026 | 17:14
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От "Уимбълдън" се надяват да избегнат протести като тези в Париж

Организаторите на „Уимбълдън“ се надяват да избегнат протести, подобни на тези от втория тенис турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Франция, съобщава ДПА.

Заради спор между група от водещи играчи и организаторите на надпреварите от най-висок ранг, повечето топ тенисисти ограничиха медийните си изяви до 15 минути, символизирайки дела от наградния фонд, който получават (15%). Според тях това е далеч под 22-те процента, които смятат, че трябва да получават.

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Наградният фонд за тазгодишния „Уимбълдън“ ще бъде обявен на пресконференция, която ще се проведе следващия четвъртък, а той рядко е бил обект на толкова сериозно внимание и анализ. Това обаче се случва, след като гарантираните парични награди на „Ролан Гарос“ се качиха с едва 9,5% спрямо предходната година, което е далеч по-малко от увеличението при Откритите първенства на САЩ (20%) и Австралия (16%).

През миналата година турнирът във Великобритания беше с общ награден фонд 53,5 млрд. британски лири (61,9 милиона долара), което представляваше покачване с едва 7% спрямо 2024-та. Играчите изискват вдигане с поне 16% на общите средства, но това изглежда малко вероятно.

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Изпълнителният директор на надпреварата Сали Болтън се срещна с представителя на играчите Лари Скот в Париж, за да обсъди наградния фонд и останалите искания на играчите, които включват финансиране на програми за благосъстояние и по-голямо участие в процеса на вземане на решения.

„Щастливи сме, че имахме възможност да се срещнем с представителя на играчите на „Ролан Гарос“. Нашите дискусии за тазгодишното издание на „Уимбълдън“ бяха позитивни. Очакваме да продължим разговорите в още по-големи детайли след турнира“, заяви говорител на „Уимбълдън“.

139-ото издание на турнира от Големия шлем във Великобритания ще започне на 29 юни.

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