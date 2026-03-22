Хорхе Мартин: Априлия е на крачка зад Дукати в Бразилия

Въпреки че Априлия спечели последните три състезания от MotoGP, включително откриващия кръг за сезон 2026 в Тайланд, отборът е изправен пред сериозно предизвикателство от страна на Дукати в Гран при на Бразилия.

Хорхе Мартин призна, че Априлия изостава от Дукати преди неделната Гран при на Бразилия, като прогнозира, че ще бъде „невъзможно“ да се следват мотоциклетите Desmosedici, ако условията на пистата останат същите.

Световният шампион в MotoGP за 2024 направи този коментар след спринтовото състезание в събота в Гояния, където настоящият носител на титлата Марк Маркес поведе Дукати към двойна победа пред Фабио ди Джанантонио.

Атаката на Априлия беше оглавена от емоционалния Мартин, който завърши трети, следван от съотборника си Марко Бедзеки и Аи Огура от Тракхаус, които заеха съответно четвърто и пето място. Единственият пилот на Априлия, който изпита затруднения в събота, беше Раул Фернандес. Той не успя да премине първата квалификационна сесия (Q1) и завърши извън точките на 16-а позиция.

Въпреки че базираният в Ноале производител доминира в откриващия сезона кръг в Тайланд по-рано този месец с класиране на 1-во, 3-то, 4-то и 5-о място, Мартин смята, че в Бразилия, където MotoGP се завръща след повече от две десетилетия, везните са се наклонили отново в полза на Дукати.

„Казвате, че това е писта за Априлия, но вчера Дукати записа двойна победа - заяви Мартин пред TNT Sports. - Ние сме на крачка зад тях. Уверен съм. Тук по-важното е колко бързо пилотите могат да се адаптират към условията. Днес беше много по-различно от другите тренировки, така че се надявам да се подобрим за състезанието.“

Мартин се класира пети след късна катастрофа във втората квалификация (Q2), но в спринта се изкачи до третото място, като изпревари Фабио Куартараро с Ямаха и Бедзеки, който загуби време заради грешка в шестата обиколка. Докато испанецът стигна до позиция за подиум обаче, той нямаше реален шанс да намали разликата с лидерите и в крайна сметка завърши спринта на 3,6 секунди зад Маркес.

Коментирайки разликата между двата италиански производителя, Мартин каза: „Когато изпреварих Марко, вече бях на 2.5 секунди назад. Така че загубих още половин секунда в рамките на 10 обиколки. Дефицитът не е толкова голям.“

„Надяваме се в основното състезание да стартираме малко по-добре. Тук е трудно да се изпреварва. Със сигурност и двата мотоциклета са много бързи. В Тайланд ние бяхме по-добри, а сега изглежда, че те са малко по-добри. Трябва да се подобрим за утре, защото те са малко по-бързи и в момента, в състезание от 31 обиколки, е невъзможно да ги последваме“, добави той.

