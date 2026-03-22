Баная: Можех да се боря за подиума, но оплесках всичко в квалификацията

Франческо Баная беше сред недоволните на финала, след като завърши на осмо място в спринтовата надпревара за Гран При на Бразилия. Той призна, че е провалил уикенда си с падането в квалификацията, което го остави едва 11-и на стартовата решетка. Състезателното му темпо бе на нивото на най-добрите, но изпреварванията на пистата в Гояния се оказаха трудна задача.

След отлична предсезонна подготовка, началото на шампионата за Пеко Баная изглежда като ситуация, в която винаги не му достига съвсем малко, за да постигне целта си. Той неизменно влиза в точките и завършва състезанията, но така и не успява да разгърне пълния си потенциал, който показва само на моменти. В свободната тренировка преди Гран При на Бразилия например, той демонстрира много солидно темпо със средно твърда задна гума, но след това провали всичко с падане в квалификацията, което го прати на 11-а позиция на старта.

В спринта той бе единственият, който избра да стартира със средно твърда задна гума, но не успя да се изкачи по-напред от осмото място, като дълго време остана блокиран зад Алекс Маркес, който изглеждаше по-бавен от него. В края на деня обаче заводският пилот на Дукати пое вината и обясни, че проблемът не е бил в избора на гуми, а в грешката, допусната в квалификацията.

„Избрах средно твърдите гуми, защото според данните и съветите, които получих, това изглеждаше правилният избор и в спринта нямах проблеми със задната гума. Беше много постоянна, може би ми се искаше малко повече в първите 2-3 обиколки. Проблемът обаче не беше това, а падането в квалификацията. Натиснах доста в загряващата обиколка, но не бях загрял достатъчно предната гума. Беше моя грешка“, заяви Баная пред журналистите в Гояния.

„За съжаление нямах два еднакви мотоциклета, защото вчера нямахме време да намерим най-добрите настройки, така че докато правех тестове паднах с по-добрия мотор. Жалко е да стартираш 11-и, когато моторът ти позволява да си отпред. В спринта ограничението не беше машината, а стартирането от задна позиция. Можех да се боря за първа редица и за подиума, но оплесках всичко“, добави той.

Трикратният световен шампион призна също, че вероятно е можел да бъде по-агресивен в дуела с Алекс Маркес, но е предпочел да не поема излишни рискове: „Не успях да бъда достатъчно решителен, за да изпреваря, и останах блокиран. Определено бях по-бърз от Алекс, но така и не намерих пролука да го изпреваря. Когато го оставях да се откъсне, го настигах за три завоя.“

„Моят лимит беше, че не успях да го изпреваря. Ако си по-бърз, обикновено имаш шанс. Но Алекс беше с мека гума, а аз с медиум, и ми беше трудно в първата част на ускорението. Може би можех да бъда по-агресивен, но днес беше лесно да се допусне грешка и след падането в квалификацията исках да завърша състезанието.“

Основното състезание ще е с дължина от цели 31 обиколки и пилотът от Пиемонт таи надежда, че ще успее да направи по-убедително изкачване в класирането в сравнение със спринта: „Ще бъде дълго състезание и лимитът ще бъде предната гума, а не толкова задната. За мен ще е важно да успея да изпреваря поне 5-6 пилоти в първите обиколки. По отношение на темпото, аз съм този, който направи най-много обиколки с използвани гуми.“

„Проблемът тук е, че наистина е трудно да се изпреварва, особено ако се бориш с друг пилот на Дукати. Надявам се опитът със средно твърдата гума да ми помогне. Потенциалът ми е добър, бях доволен от свободната тренировка. В спринта успявах да се държа близо до пилотите пред мен, а обикновено с по-голям резервоар съм по-бърз.“

