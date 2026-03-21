Въпреки че завърши едва девети и взе само една точка от спринта в Гояния, Педро Акоста запази лидерството си в генералното класиране в MotoGP преди утрешната надпревара за Гран При на Бразилия в кралския клас.
Испанският пилот на КТМ оглавява подреждането с общ актив от 33 точки и аванс от две пред завършилия на четвъртата позиция днес Марко Бедзеки. Тройката с актив от 25 пункта оформя световният шампион за 2024 година Хорхе Мартин, който завърши трети зад Марк Маркес и Фабио Ди Джанантонио в Гояния днес.
Ди Джанантонио сгреши и Маркес взе спринта в Бразилия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бразилия:
Педро Акоста – 33 точки
Марко Бедзеки – 31
Хорхе Мартин – 25
Раул Фернандес – 23
Ай Огура – 22
Марк Маркес – 21
Фабио Ди Джанантонио – 21
Брад Биндър – 13
Франческо Баная – 10
Франко Морбидели – 8
Фабио Куартараро – 6
Лука Марини – 6
Йоан Зарко – 5
Енеа Бастианини – 4
Алекс Маркес – 3
Диого Морейра – 3
Жоан Мир – 3
Алекс Ринс – 1
Фермин Алдегер – 0
Маверик Винялес – 0
Топрак Разгатлиоглу – 0
Джак Милър – 0
Микеле Пиро – 0
Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP
