Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бразилия

Въпреки че завърши едва девети и взе само една точка от спринта в Гояния, Педро Акоста запази лидерството си в генералното класиране в MotoGP преди утрешната надпревара за Гран При на Бразилия в кралския клас.

Испанският пилот на КТМ оглавява подреждането с общ актив от 33 точки и аванс от две пред завършилия на четвъртата позиция днес Марко Бедзеки. Тройката с актив от 25 пункта оформя световният шампион за 2024 година Хорхе Мартин, който завърши трети зад Марк Маркес и Фабио Ди Джанантонио в Гояния днес.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бразилия:

Педро Акоста – 33 точки Марко Бедзеки – 31 Хорхе Мартин – 25 Раул Фернандес – 23 Ай Огура – 22 Марк Маркес – 21 Фабио Ди Джанантонио – 21 Брад Биндър – 13 Франческо Баная – 10 Франко Морбидели – 8 Фабио Куартараро – 6 Лука Марини – 6 Йоан Зарко – 5 Енеа Бастианини – 4 Алекс Маркес – 3 Диого Морейра – 3 Жоан Мир – 3 Алекс Ринс – 1 Фермин Алдегер – 0 Маверик Винялес – 0 Топрак Разгатлиоглу – 0 Джак Милър – 0 Микеле Пиро – 0

