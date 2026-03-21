  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бразилия

  • 21 март 2026 | 22:03
Въпреки че завърши едва девети и взе само една точка от спринта в Гояния, Педро Акоста запази лидерството си в генералното класиране в MotoGP преди утрешната надпревара за Гран При на Бразилия в кралския клас.

Испанският пилот на КТМ оглавява подреждането с общ актив от 33 точки и аванс от две пред завършилия на четвъртата позиция днес Марко Бедзеки. Тройката с актив от 25 пункта оформя световният шампион за 2024 година Хорхе Мартин, който завърши трети зад Марк Маркес и Фабио Ди Джанантонио в Гояния днес.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бразилия:

  1. Педро Акоста – 33 точки

  2. Марко Бедзеки – 31

  3. Хорхе Мартин – 25

  4. Раул Фернандес – 23

  5. Ай Огура – 22

  6. Марк Маркес – 21

  7. Фабио Ди Джанантонио – 21

  8. Брад Биндър – 13

  9. Франческо Баная – 10

  10. Франко Морбидели – 8

  11. Фабио Куартараро – 6

  12. Лука Марини – 6

  13. Йоан Зарко – 5

  14. Енеа Бастианини – 4

  15. Алекс Маркес – 3

  16. Диого Морейра – 3

  17. Жоан Мир – 3

  18. Алекс Ринс – 1

  19. Фермин Алдегер – 0

  20. Маверик Винялес – 0

  21. Топрак Разгатлиоглу – 0

  22. Джак Милър – 0

  23. Микеле Пиро – 0

Снимки: Sportal.bg

