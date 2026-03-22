Маркес: Нямаше да има спринт, ако дупката беше на състезателната линия

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес спечели вчера спринта за Гран При на Бразилия, който беше отлаган на няколко пъти заради голямата дупка, която се отвори на стартфиналната права на пистата „Айртон Сена“.

Дупката беше забелязана след края на квалификацията и се наложи бърз ремонт – изрязване на асфалта, запълването на дупката и отново асфалтиране. Спринтът закъсня с около 80 минути, а квалификацията в Moto2 беше прехвърлена за неделя.

„Дупката не беше на състезателната линия и затова спринтът се проведе – обясни Маркес. – За щастие не заваля, което също помогна.

„Фактът е, че организаторите свършиха отлична работа, за да се справят с тази дупка, но ако тя беше на състезателната линия, щеше да е невъзможно да се състезаваме.

„Такива неща се случват на новите писти. Това трасе е построено за по-малко от година, всъщност, за 10 месеца и мисля, че са се справили добре.“

