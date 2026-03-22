На Тото Волф ли дължим новите правила във Формула 1?

Основателят на Формула Е, Алехандро Агаг, определи шефа на отбора на Мерцедес Тото Волф като „основната движеща сила“ зад въвеждането на новите правила за задвижващите системи във Формула 1. Те диктуват, че мощността на задвижващите системи се формила почти 50 на 50 от двигателя с вътрешно горене и електрическия елемент от хибридното задвижване.

Множество пилоти, сред които Макс Верстапен и Ландо Норис, отправиха остри критики към новите регулации, като много пилоти и анализатори сравниха новото лице на Формула 1 с Формула Е.

Mercedes се състезава в изцяло електрическия шампионат до лятото на 2022, когато приключи осмият сезон на Формула Е. Отборът участва като заводски тим в продължение на три години, като си осигури две поредни титли при отборите и пилотите.

Според Агаг, когато „Сребърните стрели“ са решили да напуснат сериите преди въвеждането на болидите от трето поколение (Gen3), те са го направили с намерението да пренесат технологията във Формула 1.

Новите правила във Формула 1 представляват най-голямата стъпка на шампионата към Формула Е досега, а Волф е посочен като ключова фигура зад тяхното въвеждане.

„Когато Mercedes напуснаха, това беше, защото искаха да вземат съществуващото във Формула Е и да го пренесат във Формула 1 - заяви Агаг пред вестник Marca. - Основната движеща сила зад това, което виждаме във Формула 1 днес, са Мерцедес и Тото Волф. Така че Тото беше тук, видя какво има и си каза: „Ще пренеса това във Формула 1 и на практика ще обединя Формула 1 и Формула Е.

"И тъй като това беше негова идея, сега той има предимство, което е видно от разликата спрямо останалите. Не мисля, че това е добре за Формула 1. Спортът трябва да се върне към повече конвенционално задвижване, към V8 двигатели, към по-шумните мотори... и да остави Формула Е като изцяло електрически шампионат. В момента той се намира някъде по средата – нито едното, нито другото.“

Снимки: Gettyimages