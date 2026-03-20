  Хорнър преговарял със Строл, Нюи наложил вето на трансфера му

Хорнър преговарял със Строл, Нюи наложил вето на трансфера му

  • 20 март 2026 | 18:02
Ситуацията около Астън Мартин става все по-интересна и колкото и странно да звучи, Ейдриън Нюи може да излезе още по-силен от нея. Вчера се появиха слухове, че Нюи ще бъде свален от поста шеф на отбора във Формула 1 и мястото му ще бъде заето от Джонатан Уитли, който днес официално напусна Ауди.

Но нюансите са тези, които оформят цялостната картина и тя е малко по-различна.

Според различни източници, включително и тези на ВВС, Уитли е получил оферта от Астън Мартин, за да напусне Ауди. Това вече е факт, но преговорите на Уитли с Астън Мартин, т.е. Лорънс Строл все още продължават и двете страни все още не са се договорили. От тима пък поясниха, че Нюи остава шеф на отбора и технически партньор, като това беше заявено лично от Строл-старши.

Тъй като Уитли ще трябва да не работи известно време, тепърва ще се знае колко точно, Нюи ще остане начело на Астън Мартин в близко бъдеще, а Майк Крак ще продължи да се занимава с работата на тима на пистата и изявите пред медиите.

На сцената през седмицата се появява и Кристиан Хорнър, чийто опити да се върне във Формула 1 продължават, но засега без успех. Според Андрю Бенсън от ВВС, Хорнър и Строл са се срещнали тази седмица и са преговаряли за това Кристиан да оглави Астън Мартин.

Но според слухове от отбора, Нюи е бил против Хорнър да поеме Астън Мартин. И реакцията на Строл, чрез официалното му изявление показва, че ветото на Нюи е било ефективно и вратата пред Хорнър към Астън Мартин е затворена.

Според вестник The Telegraph, Нюи лично се е заел с търсенето на свой заместник, като освен с Уитли, той се е свързал и с Андреас Зайдъл, който беше начело на Макларън, както и с Джанпиеро Ламбиазе – състезателният инженер на Макс Верстапен, който реши да остане и този сезон в Ред Бул.

Пак според The Telegraph, раздялата на Уитли с Ауди е била улеснена от сериозното напрежение, появило се между него и Матиа Биното, макар и засега да няма конкретни примери за това. За решението му е помогнало и мнението на съпругата му, която иска да се върне в Англия, тъй като не е успяла да се свикне с живота в Швейцария.

Снимки: Gettyimages

