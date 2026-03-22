  БМВ няма интерес към Формула 1

БМВ няма интерес към Формула 1

  22 март 2026 | 13:11
Присъствието на Мерцедес и Ауди във Формула 1 породи спекулации, при това не само в Германия, че БМВ също може да поеме в тази посока.

По ирония на съдбата и трите германски автомобилни компании и присъствието им във Формула 1 е свързано със Заубер. При влизането на Заубер във Формула 1 в първата половина на 90-те години Мерцедес беше доставчик на двигатели за швейцарския тим.

В Швейцария: В Ауди цари хаос!
След това, в първото десетилетие на новия век Петер Заубер продаде контролния пакет акции на БМВ и тимът стана БМВ-Заубер, а при изтеглянето си от Формула 1 баварците върнаха акциите на Петер. И накрая, Ауди купи Заубер, който вече не принадлежеше на основателя си и от началото на 2026 швейцарският тим е заводският отбор на германската марка във Формула 1.

„Формула 1 е интересна от маркетингова гледна точка, но от технологична такава, настоящите хибридни системи в световния шампионат са много далеч от технологията, която се използва в нашите серийни автомобили – се казва в изявление на БМВ. – Опитваме се да се фокусираме върху дисциплини, които са най-близо до серийните ни автомобили.“

Хорнър преговарял със Строл, Нюи наложил вето на трансфера му
Снимки: Imago

Ретро автомобилен състезател №1 на Варна за 2025 година

Ретро автомобилен състезател №1 на Варна за 2025 година

  • 22 март 2026 | 10:29
  • 1153
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

  • 22 март 2026 | 08:13
  • 7526
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бразилия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бразилия

  • 21 март 2026 | 22:03
  • 1512
  • 0
Ди Джанантонио сгреши и Маркес взе спринта в Бразилия

Ди Джанантонио сгреши и Маркес взе спринта в Бразилия

  • 21 март 2026 | 22:01
  • 1573
  • 0
Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“

Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“

  • 21 март 2026 | 21:38
  • 2192
  • 1
Медицински проблем спря Кале Рованпера за Супер Формула

Медицински проблем спря Кале Рованпера за Супер Формула

  • 21 март 2026 | 19:05
  • 916
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

  • 22 март 2026 | 13:46
  • 4164
  • 10
Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

  • 22 март 2026 | 13:50
  • 3689
  • 2
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 7144
  • 43
Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

  • 22 март 2026 | 11:37
  • 6291
  • 9
ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 10935
  • 144
Непредсказуем дуел във Враца

Непредсказуем дуел във Враца

  • 22 март 2026 | 08:45
  • 3864
  • 5