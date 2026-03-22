БМВ няма интерес към Формула 1

Присъствието на Мерцедес и Ауди във Формула 1 породи спекулации, при това не само в Германия, че БМВ също може да поеме в тази посока.

По ирония на съдбата и трите германски автомобилни компании и присъствието им във Формула 1 е свързано със Заубер. При влизането на Заубер във Формула 1 в първата половина на 90-те години Мерцедес беше доставчик на двигатели за швейцарския тим.

В Швейцария: В Ауди цари хаос!

След това, в първото десетилетие на новия век Петер Заубер продаде контролния пакет акции на БМВ и тимът стана БМВ-Заубер, а при изтеглянето си от Формула 1 баварците върнаха акциите на Петер. И накрая, Ауди купи Заубер, който вече не принадлежеше на основателя си и от началото на 2026 швейцарският тим е заводският отбор на германската марка във Формула 1.

„Формула 1 е интересна от маркетингова гледна точка, но от технологична такава, настоящите хибридни системи в световния шампионат са много далеч от технологията, която се използва в нашите серийни автомобили – се казва в изявление на БМВ. – Опитваме се да се фокусираме върху дисциплини, които са най-близо до серийните ни автомобили.“

Хорнър преговарял със Строл, Нюи наложил вето на трансфера му

Снимки: Imago