Официално: Здравко Димитров подписа с лидера в турската Първа лига

Националът Здравко Димитров има нов отбор. Крилото смени Бодрумспор с друг клуб от турската Първа лига - Амедспор.
Договорът на бившия футболист на Левски е за 1,5 години. В него има и опция за автоматичното му удължаване с още един сезон при желание на клуба.
От Амедспор представиха българина със специално видео. В него се вижда как той е посрещнат на летището от автомобил на клуба, след което се разхожда из града и поздравява феновете на новия си отбор.
Освен Здравко Димитров, Амедспор се похвали и с още едно попълнение в лицето на защитника Олександър Сирота, който идва под наем от Динамо (Киев).
Амедспор е лидер в класирането с 43 точки и се очертава като основен фаворит за промоция в елита. Тимът обаче разочарова в последните си два мача, като загуби с 0:2 от Ерзурумспор и направи 1:1 със Сивасспор.
Здравко Димитров изигра 22 мача за Бодрумспор през сезона и вкара 3 гола. Той се сбогува с тима през уикенда, като отбеляза попадение при победата с 2:0 срещу Сакарияспор, откъдето беше привлечен.