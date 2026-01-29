Официално: Здравко Димитров подписа с лидера в турската Първа лига

Националът Здравко Димитров има нов отбор. Крилото смени Бодрумспор с друг клуб от турската Първа лига - Амедспор.

Договорът на бившия футболист на Левски е за 1,5 години. В него има и опция за автоматичното му удължаване с още един сезон при желание на клуба.

Tu bi xêr hatî Zdravko Minchev Dimitrov!💚❤️



Ti xeyr ameyî Zdravko Minchev Dimitrov!💚❤️



Hoş geldin Zdravko Minchev Dimitrov!💚❤️#MücadeleninTakımı#TîmaTêkoşînê#TaximêXoverdayîşî pic.twitter.com/5mWlSPRPkc — Amedspor (@amedskofficial) January 29, 2026

От Амедспор представиха българина със специално видео. В него се вижда как той е посрещнат на летището от автомобил на клуба, след което се разхожда из града и поздравява феновете на новия си отбор.

Освен Здравко Димитров, Амедспор се похвали и с още едно попълнение в лицето на защитника Олександър Сирота, който идва под наем от Динамо (Киев).

Амедспор е лидер в класирането с 43 точки и се очертава като основен фаворит за промоция в елита. Тимът обаче разочарова в последните си два мача, като загуби с 0:2 от Ерзурумспор и направи 1:1 със Сивасспор.

Здравко Димитров изигра 22 мача за Бодрумспор през сезона и вкара 3 гола. Той се сбогува с тима през уикенда, като отбеляза попадение при победата с 2:0 срещу Сакарияспор, откъдето беше привлечен.