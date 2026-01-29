Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Амедспор
  3. Официално: Здравко Димитров подписа с лидера в турската Първа лига

Официално: Здравко Димитров подписа с лидера в турската Първа лига

  • 29 яну 2026 | 21:43
  • 2601
  • 0

Националът Здравко Димитров има нов отбор. Крилото смени Бодрумспор с друг клуб от турската Първа лига - Амедспор.

Договорът на бившия футболист на Левски е за 1,5 години. В него има и опция за автоматичното му удължаване с още един сезон при желание на клуба.

От Амедспор представиха българина със специално видео. В него се вижда как той е посрещнат на летището от автомобил на клуба, след което се разхожда из града и поздравява феновете на новия си отбор.

Освен Здравко Димитров, Амедспор се похвали и с още едно попълнение в лицето на защитника Олександър Сирота, който идва под наем от Динамо (Киев).

Амедспор е лидер в класирането с 43 точки и се очертава като основен фаворит за промоция в елита. Тимът обаче разочарова в последните си два мача, като загуби с 0:2 от Ерзурумспор и направи 1:1 със Сивасспор.

Здравко Димитров изигра 22 мача за Бодрумспор през сезона и вкара 3 гола. Той се сбогува с тима през уикенда, като отбеляза попадение при победата с 2:0 срещу Сакарияспор, откъдето беше привлечен.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Младежки национал смени отбора в Италия

Младежки национал смени отбора в Италия

  • 29 яну 2026 | 21:48
  • 673
  • 2
Бивш играч на ЦСКА ще рита в Казахстан

Бивш играч на ЦСКА ще рита в Казахстан

  • 29 яну 2026 | 16:09
  • 7450
  • 4
Здравко Димитров сменя отбора в Турция

Здравко Димитров сменя отбора в Турция

  • 28 яну 2026 | 16:27
  • 2668
  • 1
Груев излезе от игра, след което Лийдс изпусна победата срещу Евертън

Груев излезе от игра, след което Лийдс изпусна победата срещу Евертън

  • 27 яну 2026 | 00:04
  • 13190
  • 11
Краев и Апоел направиха геройски обрат и спечелиха дербито на Тел Авив

Краев и Апоел направиха геройски обрат и спечелиха дербито на Тел Авив

  • 26 яну 2026 | 22:46
  • 7079
  • 1
Димитров зашлеви бившия си отбор и запази надеждите на Бодрумспор

Димитров зашлеви бившия си отбор и запази надеждите на Бодрумспор

  • 26 яну 2026 | 22:07
  • 15940
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Ница, големи пропуски на българите

Лудогорец 1:0 Ница, големи пропуски на българите

  • 29 яну 2026 | 22:48
  • 10396
  • 54
Край на чакането! Хуан Переа вече е играч на Левски

Край на чакането! Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 311
  • 0
Дъжд от голове в първите полувремена на решителните мачове от Лига Европа

Дъжд от голове в първите полувремена на решителните мачове от Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 22:34
  • 11541
  • 1
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 14553
  • 149
Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 36385
  • 119
Страхотна битка в Пирея, Везенков блести за Олимпиакос

Страхотна битка в Пирея, Везенков блести за Олимпиакос

  • 29 яну 2026 | 22:42
  • 4320
  • 2