Красимир Бислимов: Видях от играчите дух, характер и манталитет на победител, който подхожда на Спартак

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов беше изключително щастлив от успеха на своя тим с разгромното 4:0 над Етър (Велико Търново).

Спартак (Плевен) натупа здраво Етър

„Направихме добър мач. Тактически го изиграхме правилно, шансът беше на наша страна, създадохме си положения, вкарахме си ги, дори имахме още, които не успяхме да реализираме. Много съм доволен, че успяхме да вземем трите точки. Ясно е, че на терен като нашия няма как да се види зрелищен футбол. Играчите ни показаха характер, показаха самочувствие, показаха, че не е бил случаен успехът в Пазарджик в предния мач. Хубаво е, че се трупа и още самочувствие с такива победи.“, каза след срещата Бислимов за официалния сайт на клуба.

Още в сряда тимът му ще опита да продължи серията в отложения сблъсък с последния в класирането – Беласица (Петрич). Плевенчани приемат „комитите“ у дома, но ще са без не малка част от основните си състезатели.

„Видях от играчите дух, характер, манталитет на победител, който подхожда на Спартак (Плевен). Искаха победата много и така трябва да бъде във всеки мач. Вкарахме и много хубави голове. Дано да постигнем и трета победа, но имаме двама национали и двама наказани, така че ще е много трудно. Но трябва да направим всичко възможно, за да ги победим и да мислим за срещата с Марек след това“, добави още Краси Бислимов.