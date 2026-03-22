Красимир Бислимов: Видях от играчите дух, характер и манталитет на победител, който подхожда на Спартак

  • 22 март 2026 | 09:15
  437
  1
Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов беше изключително щастлив от успеха на своя тим с разгромното 4:0 над Етър (Велико Търново).

Спартак (Плевен) натупа здраво Етър

„Направихме добър мач. Тактически го изиграхме правилно, шансът беше на наша страна, създадохме си положения, вкарахме си ги, дори имахме още, които не успяхме да реализираме. Много съм доволен, че успяхме да вземем трите точки. Ясно е, че на терен като нашия няма как да се види зрелищен футбол. Играчите ни показаха характер, показаха самочувствие, показаха, че не е бил случаен успехът в Пазарджик в предния мач. Хубаво е, че се трупа и още самочувствие с такива победи.“, каза след срещата Бислимов за официалния сайт на клуба.

Още в сряда тимът му ще опита да продължи серията в отложения сблъсък с последния в класирането – Беласица (Петрич). Плевенчани приемат „комитите“ у дома, но ще са без не малка част от основните си състезатели.

„Видях от играчите дух, характер, манталитет на победител, който подхожда на Спартак (Плевен). Искаха победата много и така трябва да бъде във всеки мач. Вкарахме и много хубави голове. Дано да постигнем и трета победа, но имаме двама национали и двама наказани, така че ще е много трудно. Но трябва да направим всичко възможно, за да ги победим и да мислим за срещата с Марек след това“, добави още Краси Бислимов.

Още от БГ Футбол

Панков титуляр при драматична победа на Красава

Панков титуляр при драматична победа на Красава

  • 22 март 2026 | 03:12
  • 1954
  • 0
Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

  • 22 март 2026 | 02:49
  • 2583
  • 0
Чиликов: Във футбола трябва и късмет, предстоят ни най-трудните мачове

Чиликов: Във футбола трябва и късмет, предстоят ни най-трудните мачове

  • 22 март 2026 | 01:20
  • 1877
  • 3
Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

  • 22 март 2026 | 00:13
  • 8544
  • 1
Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

  • 21 март 2026 | 23:28
  • 2002
  • 0
Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

  • 21 март 2026 | 22:46
  • 3308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 2014
  • 19
ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 5007
  • 44
Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

  • 22 март 2026 | 08:00
  • 2489
  • 8
Непредсказуем дуел във Враца

Непредсказуем дуел във Враца

  • 22 март 2026 | 08:45
  • 1076
  • 1
Мадридското дерби е гаранция за зрелище

Мадридското дерби е гаранция за зрелище

  • 22 март 2026 | 06:45
  • 3767
  • 2
ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

  • 22 март 2026 | 05:47
  • 5173
  • 2