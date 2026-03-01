Популярни
  Спартак (Плевен)
  2. Спартак (Плевен)
Бислимов: Оптимист съм, че можем да се спасим

  • 1 март 2026 | 10:30
Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов изрази задоволството си от представянето на тима в гостуването на Пирин (Благоевград). Срещата от 22-рия кръг на Втора лига завърши наравно 1:1, но плевенчани играха много силно и имаха възможност да спечелят.

"Определено съжалявам, че не взехме трите точки. Напълно ги заслужавахме. Но всяка точка може да се окаже много важна накрая, така че съм доволен. Особено на фона на играта през второто полувреме, когато смените подобриха някои неща в представянето. Имаше динамика в разиграванията, създавахме ситуации, играхме чудесно един на един, защитавахме се отлично и не давахме шансове на противника. Дори с човек по-малко ние имахме възможността да спечелим", сподели Бислимов за официалния сайт на клуба.

Наставникът разказа и как е видял мача от своята позиция.

"Ние играхме много добре, особено през второто полувреме. Тогава пропуснахме абсолютно чисти 3 гола. Първото полувреме беше равностойно, направихме една грешка, от която ни вкараха гол. Но през втората част тотално смачкахме нашия съперник и от 46-ата до 60-ата минута трябваше резултатът да е 3:1 в наша полза.

Само трябва да започнем да реализираме ситуациите, които създаваме. Футболистите днес се раздадоха, бяха много мотивирани и направиха силен мач, много съм доволен от тях. Оптимист съм, че можем да се спасим", каза още наставникът.

