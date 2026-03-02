Спартак (Плевен) се подсили с още двама футболисти

Спартак (Плевен) завърши зимната си селекция с привличането на още двама състезатели. В последния ден от трансферния прозорец в тима пристигнаха Васил Божинов и Росен Маринов. Те дори взеха участие в съботната среща с Пирин (Благоевград)

Божинов за последно беше част от Беласица, но записа само 407 минути в 11 срещи през есенния дял от Втора лига и беше освободен от клуба. Той е на 29 години и може да играе на няколко позиции по терена, като основните са като десен външен халф и десен краен бранител.

Росен Маринов е централен защитник на 21 години и пристига в Плевен от тима на Ботев (Враца), за който се появи пет пъти като резерва в efbet Лига през есенния полсуезон, а веднъж започна като титуляр за своя отбор за Купата на България. Маринов беше привлечен при врачани от втория състав на ЦСКА през лятото на 2025 година, като през миналия сезон изигра 32 срещи във Втора лига.