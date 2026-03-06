Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. Бислимов: Ако спечелим, шансовете ни за оцеляване значително се увеличават

Бислимов: Ако спечелим, шансовете ни за оцеляване значително се увеличават

  • 6 март 2026 | 09:20
  • 254
  • 0
Бислимов: Ако спечелим, шансовете ни за оцеляване значително се увеличават

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели няколко думи преди първото домакинство на отбора от пролетния полусезон. Наставникът на „синьо-белите“ е наясно колко тежък ще бъде двубоят с Черноморец (Бургас) тази събота, но и сподели колко ценно би било тимът му да запише успех в него.

"Във всеки мач излизаме за победа, защото нямаме друга алтернатива. За нас всяка точка е важна, така че ще направим всичко възможно да спечелим и в събота. Готвим се сериозно. Знаем, че Черноморец е добър и опитен отбор. Ако успеем да спечелим, шансовете ни за оцеляване значително се увеличават. Приемаме доста от отборите от втората половина на класирането. Има и къде да се вземат точки. Всеки един отбор е преодолим. Но всичко си зависи от нас", каза наставникът.

"Специалистът коментира и обявената по-рано тази седмица програма в първенството, от която стана ясно и кога плевенчани ще изиграят отложения си сблсъсък с Беласица (Петрич): За нас няма проблеми да играем в цикъл сряда-събота. Все пак сме професионалисти. А и футболистите трябва да се радват, че има повече мачове".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

  • 6 март 2026 | 09:30
  • 469
  • 1
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 2292
  • 2
Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак (Варна) за гостуването на Славия

Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак (Варна) за гостуването на Славия

  • 6 март 2026 | 01:29
  • 1083
  • 3
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 18839
  • 109
Ерик Маркус: Това показва превъзходството на Лудогорец

Ерик Маркус: Това показва превъзходството на Лудогорец

  • 5 март 2026 | 21:00
  • 3335
  • 11
Хьогмо: Добра победа, която ни дава ментална увереност за това, което ни предстои

Хьогмо: Добра победа, която ни дава ментална увереност за това, което ни предстои

  • 5 март 2026 | 20:57
  • 5284
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 182250
  • 958
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 25393
  • 21
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 2292
  • 2
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 4267
  • 3
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 4152
  • 1
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 36696
  • 9