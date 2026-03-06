Бислимов: Ако спечелим, шансовете ни за оцеляване значително се увеличават

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели няколко думи преди първото домакинство на отбора от пролетния полусезон. Наставникът на „синьо-белите“ е наясно колко тежък ще бъде двубоят с Черноморец (Бургас) тази събота, но и сподели колко ценно би било тимът му да запише успех в него.

"Във всеки мач излизаме за победа, защото нямаме друга алтернатива. За нас всяка точка е важна, така че ще направим всичко възможно да спечелим и в събота. Готвим се сериозно. Знаем, че Черноморец е добър и опитен отбор. Ако успеем да спечелим, шансовете ни за оцеляване значително се увеличават. Приемаме доста от отборите от втората половина на класирането. Има и къде да се вземат точки. Всеки един отбор е преодолим. Но всичко си зависи от нас", каза наставникът.

"Специалистът коментира и обявената по-рано тази седмица програма в първенството, от която стана ясно и кога плевенчани ще изиграят отложения си сблсъсък с Беласица (Петрич): За нас няма проблеми да играем в цикъл сряда-събота. Все пак сме професионалисти. А и футболистите трябва да се радват, че има повече мачове".