Спартак (Плевен) се мести в Ловеч

Ловеч ще гледа отново професионален футбол. Въпреки че едноименният тим се отказа от участие в Северозападната Трета лига, край Покрития мост ще има мачове от втория ни ешелон. На красивия градски стадион ще се преместят комшиите от Спартак (Плевен). Причината е, че те започват мащабен ремонт на тяхното клубно съоръжение, за което има отпуснати държавни пари по проект, съобщава "Тема Спорт".

Очаква се първият двубой на спартаклии в Ловеч да е домакинството на Фратрия, което по програма е насрочено за 16 април (четвъртък). Поне до края на сезона плевенчани ще останат край Покрития мост, а може и за следващата кампания, като за целта ще плащат наем. Отборът, воден от Красимир Бислимов, е замесен в битката за оцеляване и днес приема Етър в регионален сблъсък.

Спартак е предпоследен с актив от 17 точки, на 4 от спасителния бряг, на който в момента се е настанил Спортист (Своге).