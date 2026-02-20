Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Красава
  3. Автогол донесе ценна точка на отбора на Иван Панков

Автогол донесе ценна точка на отбора на Иван Панков

  • 20 фев 2026 | 22:17
  • 182
  • 0
Автогол донесе ценна точка на отбора на Иван Панков

Красава и Арис (Лимасол) направиха 1:1 в среща от 23-тия кръг на кипърското първенство. Българският младежки национал Иван Панков започна като титуляр за домакините и игра до 73-тата минута, когато отстъпи мястото си на Патрик Липски.

Двубоят беше равностоен, но гостите могат да съжаляват за пропуснатата победа. Те поведоха с попадение на Андроникос Какулис в 53-ата минута, но малко преди последния съдийски сигнал бившият защитник на Рейнджърс Конър Голдсън си вкара автогол за крайното 1:1.

Третият пореден мач без загуба не изкачи Красава по-нагоре в класирането. Тимът е 13-ти, но на минимална дистанция след няколко отбора от втората половина на таблицата.

В друг двубой днес Еносис (Паралимни) отстъпи с 0:2 на АЕЛ Лимасол, който заема 7-а позиция в подреждането.

