Автогол донесе ценна точка на отбора на Иван Панков

Красава и Арис (Лимасол) направиха 1:1 в среща от 23-тия кръг на кипърското първенство. Българският младежки национал Иван Панков започна като титуляр за домакините и игра до 73-тата минута, когато отстъпи мястото си на Патрик Липски.

Двубоят беше равностоен, но гостите могат да съжаляват за пропуснатата победа. Те поведоха с попадение на Андроникос Какулис в 53-ата минута, но малко преди последния съдийски сигнал бившият защитник на Рейнджърс Конър Голдсън си вкара автогол за крайното 1:1.

Третият пореден мач без загуба не изкачи Красава по-нагоре в класирането. Тимът е 13-ти, но на минимална дистанция след няколко отбора от втората половина на таблицата.

В друг двубой днес Еносис (Паралимни) отстъпи с 0:2 на АЕЛ Лимасол, който заема 7-а позиция в подреждането.