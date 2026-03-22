Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

  • 22 март 2026 | 02:49
Дармщат и Шалке 04 направиха равенство 1:1 в дербито от 27-ия кръг на Втора Бундеслига. Фабиан Нюрнбергер беше титуляр за "лилиите" и остана на терена до 83-тата минута, когато беше заменен от Раул Петрета.

При победа, домакините щяха да излязат начело в класирането, но сега лидер остава Шалке с 52 точки. Елверсберг на Лукас Петков и Падерборн имат по 51 точки, а Дармщат е четвърти с 50. За директна промоция в Бундеслигата се бори и Хановер 96, който е с актив от 49 точки.

В 18-ата минута гол на Муса Н'Диайе от Дармщат беше отменен заради нарушение. Шалке поведе в 44-тата минута с попадение на Муса Сила, а в добавеното време на първата част Исак Лидберг изравни.

През второто полувреме и двата тима имаха шансове да стигнат до победаат, но не се възползваха от тях. В следващия кръг Дармщат ще гостува на Арминия (Билефелд), а Шалке 04 ще е домакин на Карлсруе.

