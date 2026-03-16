Синер поздрави Кими Антонели за историческата му победа

Италия имаше двоен повод за спортна радост в неделя - Яник Синер спечели "Мастърс"-а в Индиън Уелс, а Андреа Кими Антонели стана първият италианец от 20 години с победа в старт от Формула 1.

По време на церемонията по награждаването след победата си над Даниил Медведев, Синер показа на феновете и любовта си към друг спорт.

Worlds colliding 🏆



🏎️ Kimi Antonelli met @janniksin after Sinner’s victory at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/bEaVumWQQn — ATP Tour (@atptour) November 16, 2025

„Беше специален ден за Италия, защото съм огромен фен на Формула 1 и това, че един много, много млад италианец като Кими върна Италия на върха, е невероятно. Така че благодаря, Кими и благодаря, Формула 1“, каза той, а по-късно пред Tennis Channel допълни, че е гледал акценти от дебютната победа на 19-годишния Антонели.

Синер, който в неделя стана едва третият мъж, спечелил всичките шест турнира "Мастърс" на твърди кортове, е прекарал време с Антонели и на Финалите на АТР миналата година, когато звездата от Формула 1 присъства на престижния турнир в Торино, за да подкрепи Яник.