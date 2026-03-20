Фермин Алдегер се договори с Дукати, ще кара за VR46 в MotoGP от 2027

Пилотът на Грезини Фермин Алдегер ще се присъедини към отбора на VR46 за началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP през 2027 година. В падока в Гояния стана ясно, че Алдегер е договорил значително подобрен контракт с Дукати за следващата година, като част от сделката предвижда преминаването му в отбора на Валентино Роси.

Новината идва на фона на това, че отборът на Надя Падовани все още не може да постигне споразумение с Дукати за подновяване на договора си като сателитен тим за 2027 и междувременно загуби и двамата си настоящи пилоти.

Това се случва след споразумението между KTM и Алекс Маркес, според което той ще замени Педро Акоста в заводския състав на австрийската марка от следващия сезон. Очакваното напускане на Маркес и Алдегер оставя отбора на Грезини без пилоти за 2027 и, към момента, без мотоциклети. Тимът, основан от покойния Фаусто Грезини, все още не е успял да финализира споразумение, за да остане сателитен отбор на Дукати.

Според motorsport.com, преговорите между Грезини и Дукати продължават, но условията на производителя от Болоня са далеч от бюджета, с който разполага базираният във Фаенца тим.

Специфичното за 2027 е въвеждането на нови технически регулации с 850-кубикови двигатели и изцяло нови мотоциклети. Това означава, че всички пилоти, състезаващи се с Дукати, ще използват еднаква техника, което повишава цената.

Паралелно с това, промоутърът на шампионата MotoGP Sports Entertainment Group (бившата Dorna) продължава отворените дискусии с MSMA (асоциацията на производителите) за подновяване на петгодишния договор между двете страни, който изтича в края на годината. Това споразумение ще определи сумата, която всеки отбор ще получава за участие в световния шампионат. Едва тогава в Грезини ще знаят с какви точно средства ще разполага тимът, за да преговаря с Дукати и да подписва с пилоти.

Докато това се случва, VR46 действат активно, като си осигуриха пилот, когото тимът преследва още от 2023, когато стана ясно, че Лука Марини ще напусне отбора на брат си, за да се присъедини към Honda.

По онова време Дукати реагира бързо, за да си осигури тогавашния пилот от Moto2 Алдегер, който подписа за четири години (две плюс две). Договорът имаше клауза за прекратяване в края на втория сезон, но той няма да я активира, въпреки че е имал оферти да се присъедини към заводски отбори.

Според информация на motorsport.com от лагера на пилота, испанецът е постигнал споразумение с Дукати да изпълни оставащите две години от договора си до 2028, но със значително увеличение на заплатата и бонусите.

„Все още не сме подписали новия договор, но си стиснахме ръцете. Фермин ще продължи още две години с Дукати, като договорът е с компанията, с мотоциклет и отношение като към заводски пилот. Той ще получава актуализации почти по същото време като пилотите на заводския отбор, въпреки че ще се състезаваме с VR46“, потвърдиха източниците.

Сега остава да се види кой ще бъде вторият пилот във VR46. Кандидати за него са двамата настоящи пилоти, Фабио Ди Джанантонио и Франко Морбидели, но също и „други млади пилоти с потенциал“.

