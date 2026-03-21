Оклахома Сити Тъндър отказа посещение при Тръмп в Белия дом

Оклахома Сити Тъндър няма да осъществят традиционното посещение на шампионите в Белия дом, въпреки присъствието си във Вашингтон за мача срещу Уизърдс в неделя вечер.

От Тъндър и Белия дом са водили разговори за посещението на отбора, но от клуба са се оправдали с натоварен график и липсата на време за осъществяването на въпросното посещение.

Посещението на отборите от НБА в Белия дом е традиция от 1963 г. Това не е първи случай, в който даден отбор отказва подобна чест. Подобно нещо сториха и Голдън Стейт Уориърс през 2017 и 2018 г., Милуоки Бъкс през 2021 и Денвър Нъгетс през 2023 г.

Снимки: Gettyimages