Тръмп посрещна американските хокейни герои

Президентът Доналд Тръмп приветства олимпийските шампиони от мъжкия национален отбор на САЩ по хокей на лед в Капитолия по време на годишната си реч "За състоянието на Съюза" във вторник вечерта.

Мъжкият отбор по хокей на лед спечели златния медал в неделя след драматичен финал с продължения срещу големия съперник Канада. Това е първото олимпийско злато за САЩ в мъжкия хокей на лед от 1980 г. насам, когато аутсайдерски американски състав постигна легендарното „Чудо на леда“.

Donald Trump welcomed the US men’s ice hockey Olympic gold medallists during his State of the Union address on Tuesday. pic.twitter.com/HGzxpSd0tj — BBC Sport (@BBCSport) February 25, 2026

„Страната ни отново побеждава“, заяви Тръмп около 15 минути след началото на речта си. „И за да докажа това, тази вечер с нас е група победители, които току-що накараха цялата нация да се гордее: олимпийските шампиони по хокей на лед – мъжкият отбор със златните медали“, продължи той.

Отборът се появи на балкона на Камарата на представителите, показвайки златните си медали под възгласите „USA“ и беше посрещнат с двеминутни аплодисменти на крака.

🏅🇺🇸 Donald Trump tried on a gold Olympic medal during a meeting with the U.S. hockey team and joked that he wouldn’t be giving it back. pic.twitter.com/iSC5StqZKn — Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2026

Тръмп също така обяви, че ще удостои вратаря на отбора Конър Хелъбайк, който направи 41 спасявания в мача за златния медал, с Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие на правителството на САЩ.