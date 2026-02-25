Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тръмп посрещна американските хокейни герои

Тръмп посрещна американските хокейни герои

  • 25 фев 2026 | 15:49
  • 166
  • 0
Тръмп посрещна американските хокейни герои

Президентът Доналд Тръмп приветства олимпийските шампиони от мъжкия национален отбор на САЩ по хокей на лед в Капитолия по време на годишната си реч "За състоянието на Съюза" във вторник вечерта.

Мъжкият отбор по хокей на лед спечели златния медал в неделя след драматичен финал с продължения срещу големия съперник Канада. Това е първото олимпийско злато за САЩ в мъжкия хокей на лед от 1980 г. насам, когато аутсайдерски американски състав постигна легендарното „Чудо на леда“.

„Страната ни отново побеждава“, заяви Тръмп около 15 минути след началото на речта си. „И за да докажа това, тази вечер с нас е група победители, които току-що накараха цялата нация да се гордее: олимпийските шампиони по хокей на лед – мъжкият отбор със златните медали“, продължи той.

Отборът се появи на балкона на Камарата на представителите, показвайки златните си медали под възгласите „USA“ и беше посрещнат с двеминутни аплодисменти на крака.

Тръмп също така обяви, че ще удостои вратаря на отбора Конър Хелъбайк, който направи 41 спасявания в мача за златния медал, с Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие на правителството на САЩ.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Питсбърг и Колорадо размениха защитници

Питсбърг и Колорадо размениха защитници

  • 25 фев 2026 | 15:28
  • 181
  • 0
Малинин: Позволих на страха да влезе в живота ми

Малинин: Позволих на страха да влезе в живота ми

  • 25 фев 2026 | 14:59
  • 300
  • 0
България с 12 биатлонисти на младежкото световното в Арбер

България с 12 биатлонисти на младежкото световното в Арбер

  • 25 фев 2026 | 13:27
  • 741
  • 0
Италианският биатлонист Томазо Джакомел претърпя сърдечна операция

Италианският биатлонист Томазо Джакомел претърпя сърдечна операция

  • 25 фев 2026 | 05:58
  • 2958
  • 4
България загуби с дузпи от Хърватия във втория си мач от световното първенство по хокей на лед за жени

България загуби с дузпи от Хърватия във втория си мач от световното първенство по хокей на лед за жени

  • 25 фев 2026 | 01:31
  • 1391
  • 0
Новите нидерландски олимпийски шампиони бяха посветени в рицарство и приети в Ордена на Оранйе-Насау

Новите нидерландски олимпийски шампиони бяха посветени в рицарство и приети в Ордена на Оранйе-Насау

  • 24 фев 2026 | 17:09
  • 5278
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 2176
  • 3
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 4731
  • 22
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 3240
  • 4
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 18629
  • 16
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 27074
  • 47
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 20941
  • 70