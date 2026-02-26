Детройт сломи Оклахома Сити Тъндър

Детройт Пистънс победи Оклахома Сити Тъндър със 124:116 в сблъсък между лидерите в двете конференции на Националната баскетболна асоциация (НБА). Гостите от щата Оклахома играха без петима от шестимата си най-добри реализатори, а единственият от тях, който взе участие в мача - Айзея Джо, напусна на полувремето заради удар в бедрото. Въпреки това миналогодишните шампиони бяха близо до съперника си през целия мач и дори спечелиха две от четирите части. Това обаче не беше достатъчно след силна последна четвърт от Кейд Кънингам, благодарение на когото Пистънс постигнаха 43-тата си победа за сезона срещу 14 поражения, докато Тъндър са с баланс 45-15.

Джейлън Дърън и Кейд Кънингам записаха по 29 точки, като първият добави 15 борби, а вторият - 13 асистенции за дабъл-дабъл. Дънкан Робинсън допринесе с 16 точки.

За „Гръмотевиците“ Джейлин Уилямс беше най-резултатен с 30 точки и 11 борби, Кейсън Уолъс добави 23 точки, а Аарън Уигинс и Джаред МакКейн завършиха с по 20.

Денвър Нъгетс спечели домакинството си срещу Бостън Селтикс със 103:84. Никола Йокич поведе „Буците“ с 30 точки и 12 борби, помрачавайки завръщането на Джейлън Браун след пропуснатия двубой срещу Финикс Сънс. С този успех Нъгетс подобриха баланса си на четвъртата позиция в Западната конференция до 37-22.

Браун все пак записа дабъл-дабъл от 23 точки и 11 борби за Селтикс, които запазват второто си място на Изток с 38 победи и 20 загуби. Дерик Уайт изигра пореден силен мач, отбелязвайки четири тройки и общо 20 точки.

Рийд Шепард вкара рекордните за кариерата си седем тройки и завърши с общо 28 точки при победата на Хюстън Рокетс над Сакраменто Кингс със 128:97. Алперен Шенгюн помогна с трипъл-дабъл от 26 точки, 13 борби и 11 асистенции, а Кевин Дюрант вкара 21 точки за “Ракетите”, които нанесоха 17-о поражение в последните 18 двубоя на “Кралете”.

За Сакраменто най-резултатен беше Ръсел Уестбрук с 22 точки, Ник Клифърд се включи с 15 от пейката, а ДеМар ДеРоузън също отбеляза 15, с което влезе в Топ 20 в реализаторската ранглиста за всички времена, задминавайки легендите на Бостън Пол Пиърс и Джон Гавличек.

Сан Антонио Спърс надигра Торонто Раптърс със 110:107 като гост, доближавайки се само на три победи от лидера в Западната конференция Оклахома Сити. Брендън Инграм получи шанс да изравни резултата с тройка при 5.4 оставащи секунди, но след пропуска Виктор Уембаняма овладя борбата и осигури 42-рия успех от началото на кампанията за Спърс.

Девин Васел поведе тексасци с 21 точки, Ди’Арън Фокс добави 20, а Дилан Харпър - 15.

За Раптърс Брендън Инграм записа дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби, Имануел Куикли също отбеляза 20, а Скоти Барнс и Якоб Пьолтъл завършиха с по 15.

Голдън Стейт Уориърс надделя над Мемфис Гризлис със 133:112, благодарение на силно отборно представяне в отсъствието на големите звезди на тима. Цялата стартова петица и всички, освен една от резервите, записаха двуцифрена резултатност, като най-добър беше Уил Ричард с 21 точки, а Брендън Поджемски и Гари Пейтън II добавиха по 19.

За Гризлис Джи Джи Джаксън реализира 24 точки, Тай Джероум добави 22, а Джавон Смол - 16.

Милуоки Бъкс постигна успех срещу Кливланд Кавалиърс със 118:116. Без Янис Адетокунбо, който пропусна 13-и пореден двубой, „Елените“ удържаха съпротивата на “Кавалерите”, които бяха без Джеймс Хардън, Донован Мичъл и Еван Мобли. Джарет Алън си мислеше, че е изравнил за Кливланд в последните секунди, но след проверка се оказа, че кошът му е дошъл след сирената за края на двубоя.

Кевин Портър Джуниър поведе Милуоки с 20 точки и 8 борби, а Райън Ролинс добави 18 точки. Кайл Кузма се отчете със 17, а Майлс Търнър и Ей Джей Грийн записаха по 15.

За гостите от щата Охайо Джарет Алън беше най-резултатен с 27 точки и 11 борби, Денис Шрьодер добави 26 точки, а Сам Мерил, Джейлън Тайсън и Кион Елис вкараха по 14.

