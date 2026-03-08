Тръмп предупреди: Колежанският спорт в САЩ е пред колапс заради плащанията към играчите

Президентът Доналд Тръмп прогнозира унищожението не само на колежанските спортове, но и на цялата система на висшето образование в САЩ, ако секторът не бъде бързо реформиран – нещо, което според някои спортни ръководители, присъствали на срещата с него в Белия дом в петък, може да стане само чрез набиране на повече средства за заплащане на играчите.

Тръмп заяви, че в рамките на седмица може да издаде „всеобхватна“ президентска заповед, която да предизвика действия от страна на Конгреса. Той очаква тази заповед да доведе до съдебен процес, който отново да постави въпроса пред съдилищата – същите, които одобриха плащанията към играчите за използването на тяхното име, образ и подобие (NIL). Тази нова система остави много университети в сериозни финансови затруднения, а правилата, регулиращи плащанията към играчите, все още се въвеждат бавно.

Trump jokes with Rubio at a roundtable on college sports:



“Marco has a conflict of interest that he didn’t reveal, could be a criminal charge actually…his son plays college football & makes money with NIL…but we waive his conflict.”🤣pic.twitter.com/UkqWTlFZbh — johnny maga (@johnnymaga) March 6, 2026

„Цялата образователна система ще фалира заради това“, заяви Тръмп, когато беше попитан защо отделя време на колежанските спортове, докато войната в Иран и други международни теми доминират в новините.

По време на срещата в Източната зала на Белия дом – на която присъстваха законодатели, ръководители на конференции, президентът на NCAA и директорът на Олимпийския комитет на САЩ, но нито един от 550 000-те колежански спортисти – Тръмп каза: „Мислех, че системата със спортните стипендии беше чудесна.“ Той визираше периода, който наскоро приключи, когато спортистите получаваха малко или нищо повече от финансова помощ за обучението си.

Той определи съдебното споразумение, довело до настоящата система – споразумение, което на практика всички в залата са подкрепили – като „ужасно“ и заяви, че то е хвърлило света на спорта и колежанската атлетика в „хаос“.

College football's most decorated head coach Nick Saban spoke at the White House on Friday at a college sports roundtable hosted by President Trump.



Saban called on lawmakers to fix issues he has seen at the collegiate level, where Name, Image, and Likeness (NIL) deals have… pic.twitter.com/cFN4QVaT2i — CBS News (@CBSNews) March 7, 2026

Всички на срещата се съгласиха, че индустрията трябва да бъде спасена от нарастващите разходи, свързани с плащанията по системата NIL.

Повечето участници също се обединиха около мнението, че законопроектът, наречен SCORE Act, който би предоставил на NCAA ограничено изключение от антитръстовото законодателство (оспорвано от много демократи) и би отменил различните щатски закони относно NIL, може да бъде основа за промени. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън предположи, че законопроектът – който досега трудно преминава през долната камара – може вече да има достатъчна подкрепа.

Есе, публикувано по-рано тази седмица от президента и спортния директор на Университета в Луисвил, описва подробно как плащанията към играчите са променили колежанския спорт и са довели до сериозни финансови загуби в голяма част от сектора. В него се посочва, че спортният департамент на Луисвил има дефицит от 12,5 милиона долара и далеч не е единственият в подобна ситуация.

President Donald Trump said rising football costs and NIL contracts are harming college sports and may require legislation or an executive order pic.twitter.com/bpVzJNmjTg — Reuters (@Reuters) March 6, 2026

Въпросът как да се генерират повече приходи – както и различията в мненията за това как да се финансира този растеж – получи по-малко внимание на срещата в Белия дом, която беше изпълнена предимно с общи изказвания за опасностите пред колежанския спорт.

Малко след срещата сенаторите Ерик Шмит (републиканец от Мисури) и Мария Кантвел (демократ от Вашингтон) отново повдигнаха идея, която набира популярност през последните месеци. Те планират да внесат законопроект следващата седмица, който да позволи на конференциите да обединяват телевизионните си права – практика, забранена от закона за спортното излъчване от 1961 г.

„Приходите са неразривно свързани с успеха на това решение“, каза Шмит. „Мисля, че можем да намерим обща позиция.“

Друг ключов поддръжник на тази идея, членът на настоятелството на Texas Tech Коди Кембъл, присъства на срещата и каза на Тръмп, че би искал да участва в по-малка работна група, която да помогне при изготвянето на президентската заповед.

Кембъл твърди, че обединяването на телевизионните права може да донесе допълнителни 6 милиарда долара, което би позволило на програмите по американски футбол, баскетбол и олимпийски спортове да останат финансово стабилни десетилетия наред. Югоизточната конференция (SEC) и Big Ten обаче не са съгласни с това заключение.

Говорейки пред Тръмп, комисарят на SEC Грег Санки призова Сената да предприеме действия, но подчерта, че фокусът не трябва да е върху телевизионните права.

„Това не е въпрос на приходи, а на структури и национални стандарти“, каза той, преди да изброи редица проблеми, които законопроектът SCORE Act в настоящия му вид би решил.

Trump: That was a bad question. I’ll give you one more question.



Doocy: Can I ask one off topic?



Trump: On topic



Doocy: What’s motivating you to do this right now because there’s a lot going on?



Trump: What's happening in college sports and it doesn't sound as important as… pic.twitter.com/Vc6QfijZRP — Acyn (@Acyn) March 6, 2026

Сенатор Тед Круз (републиканец от Тексас), чиято комисия е ключова за приемането на закона в Сената, заяви, че законодателите трябва да разгледат както разходите, така и приходите.

„Ако чакаме още година, още две години, програмите във вашия щат ще изчезнат и студентите във вашия щат ще загубят своите стипендии“, каза Круз. „Ще бъде абсолютна трагедия, ако позволим това да се случи.“

Тръмп нееднократно критикува федералния съдия Клаудия Уилкен, която той нарече „радикално ляв съдия“, за това, че е одобрила т.нар. споразумение House, което постави началото на настоящата система. Той изглеждаше изненадан, че решението на Уилкен – подкрепено от NCAA, големите конференции и самите спортисти след години съдебни процедури – не е било обжалвано.

Също така се изненада, когато му беше напомнено, че Върховният съд на САЩ през 2021 г. с единодушно решение 9:0 по делото NCAA срещу Alston е поставил началото на процесите, довели до сегашната система.

„Значи Върховният съд е отговорен за това? Е, това е изненадващо“, каза Тръмп.

Президентът обаче беше напълно ясен за залога при спасяването на колежанския спорт.

Той призна, че потенциално най-големите губещи могат да бъдат олимпийските и женските спортове, чиито бюджети в университетските спортни програми се финансират основно от приходите на футболните и баскетболните отбори.

Главният изпълнителен директор на Олимпийския и параолимпийски комитет на САЩ Сара Хиршланд каза на Тръмп, че американският отбор е оглавявал класирането по медали на осем от последните десет летни олимпийски игри, до голяма степен благодарение на спортисти, развивани именно в колежанската система.

„Икономическият натиск е непоносим“, каза тя. „Чували сме това много пъти и знаем, че бюджетите за олимпийските спортове неизбежно са първите, които се съкращават. Понякога това са женски спортове, но също така и мъжки спортове могат да бъдат закрити. Трябва да следим и двете.“