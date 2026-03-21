Рууни за Неймар: Никога не съм го смятал за топ играч

Уейн Рууни, легенда на Манчестър Юнайтед, отправи остри критики към Неймар, заявявайки, че въпреки таланта си, никога не го е смятал за играч от най-високо ниво, като Лионел Меси или Кристиано Роналдо. За бившия английски нападател, кариерата и постиженията на бразилеца не са впечатляващи. Изказванията бяха направени по време на интервю за подкаста The Overlap и в момент, когато играчът на Сантос не беше повикан от Анчелоти преди Световното първенство през 2026 г.

„Харесвам Неймар, но никога не съм го смятал за играч от най-висока категория. Знаете, от нивото на Меси или Кристиано Роналдо. Играеше добре в Барселона, но Меси винаги го оставяше в сянка“, заяви Рууни.

Неймар и Рууни са се изправяли един срещу друг само два пъти, и то в приятелски мачове на национални отбори през 2013 г. В първия мач Англия спечели с 2:1 у дома, а след това завършиха наравно 2:2 в Бразилия. Рууни участва във всички голове: два точни удара и две асистенции.