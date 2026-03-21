  3. Рууни за Неймар: Никога не съм го смятал за топ играч

Рууни за Неймар: Никога не съм го смятал за топ играч

  • 21 март 2026 | 03:59
  • 244
  • 0
Рууни за Неймар: Никога не съм го смятал за топ играч

Уейн Рууни, легенда на Манчестър Юнайтед, отправи остри критики към Неймар, заявявайки, че въпреки таланта си, никога не го е смятал за играч от най-високо ниво, като Лионел Меси или Кристиано Роналдо. За бившия английски нападател, кариерата и постиженията на бразилеца не са впечатляващи. Изказванията бяха направени по време на интервю за подкаста The Overlap и в момент, когато играчът на Сантос не беше повикан от Анчелоти преди Световното първенство през 2026 г.

„Харесвам Неймар, но никога не съм го смятал за играч от най-висока категория. Знаете, от нивото на Меси или Кристиано Роналдо. Играеше добре в Барселона, но Меси винаги го оставяше в сянка“, заяви Рууни.

Неймар и Рууни са се изправяли един срещу друг само два пъти, и то в приятелски мачове на национални отбори през 2013 г. В първия мач Англия спечели с 2:1 у дома, а след това завършиха наравно 2:2 в Бразилия. Рууни участва във всички голове: два точни удара и две асистенции.

Още от Футбол свят

Аржентина избра интересен съперник за контрола преди Световното

Аржентина избра интересен съперник за контрола преди Световното

  • 20 март 2026 | 22:55
  • 1584
  • 5
Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

  • 20 март 2026 | 23:59
  • 13273
  • 65
Отборът на Велков взе точка с късен гол

Отборът на Велков взе точка с късен гол

  • 20 март 2026 | 21:58
  • 905
  • 0
Викарио ще се оперира следващата седмица

Викарио ще се оперира следващата седмица

  • 20 март 2026 | 21:32
  • 1263
  • 1
Мактоминей изведе Наполи до четвърта поредна победа

Мактоминей изведе Наполи до четвърта поредна победа

  • 20 март 2026 | 21:25
  • 3211
  • 3
Ули Хьонес: Днес бих дал и 150 милиона за Хари Кейн

Ули Хьонес: Днес бих дал и 150 милиона за Хари Кейн

  • 20 март 2026 | 20:22
  • 5222
  • 15
Виж всички

Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 31280
  • 86
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 21638
  • 46
Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

  • 20 март 2026 | 23:59
  • 13273
  • 65
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 35165
  • 108
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 65489
  • 256
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 33053
  • 28