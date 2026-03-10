Неймар ще пропусне следващия мач на Сантос

Неймар ще пропусне мача на Сантос от бразилското първенство срещу Мирасол във вторник поради продължителна мускулна умора, което ще нанесе нов удар върху надеждите на нападателя да се върне в състава на Бразилия за Световното първенство.

Сантос заяви, че отсъствието на Неймар е предпазна мярка, но моментът е особено неподходящ, тъй като селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти е организирал пътуване от Рио де Жанейро до Сао Пауло, за да гледа 34-годишния футболист в действие.

Neymar, baja en Santos antes de Mirassol: preocupación en Brasil por su situación de cara al Mundial 2026 - TyC Sports https://t.co/W3MRrOPsAZ — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2026

Източници, свързани с Бразилската футболна асоциация (CBF) и с техническия комитет на националния отбор, съобщиха за агенция Ройтерс, че отсъствието на Неймар от двубоя във вторник е било посрещнато с изненада и разочарование от CBF и Анчелоти, които се надяваха да видят номер 10 отблизо.

Анчелоти ясно заяви, че ще избере само играчи, които са напълно здрави и могат да отговорят на физическите изисквания за попадане в състава на Бразилия. Пропускането на срещата може да струва на Неймар място в националния отбор, който ще бъде обявен на 16 март за приятелските мачове срещу Франция и Хърватия съответно на 26 и 31 март.

NEYMAR NÃO VAI JOGAR! ❌



Devido ao cansaço, Neymar não foi relacionado para o confronto entre Mirassol e Santos pelo Brasileirão.



O camisa 10 seria titular, mas, após o treino desta sexta-feira, o técnico Juan Pablo Vojvoda decidiu preservá-lo. Ele deve retornar no clássico… pic.twitter.com/UdDrt0Bq4s — Xsports (@xsportsbrasil) March 9, 2026

Неймар, голмайстор номер 1 на Бразилия за всички времена със 79 попадения в 128 двубоя, не е играл за страната си от октомври 2023-а, когато получи сериозни контузии на коляното, които попречиха на завръщането му.

Откакто облече отново екипа на първия си клуб Сантос през януари 2025 година, той показа проблясъци от старата си форма, но се затрудни да намери постоянна форма. Атакуващите опции на Бразилия включват футболисти като Винисиус Жуниор, Естевао, Рафиня, Жоао Педро, Габриел Мартинели, Ендрик, Игор Жезус и Матеус Куня.

Анчелоти ще направи посещението си, за да избегне впечатлението, че просто ще види Неймар, въпреки че това беше основната причина за пътуването. Очаква се Неймар да бъде на разположение за мача в неделя срещу Коринтианс. Анчелоти обаче ще присъства на срещата между Ботафого и Фламенго в Рио де Жанейро същия ден, като помощник-треньорите му ще следят двубоя с Коринтианс.