  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  3. Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

  • 4 фев 2026 | 06:53
  • 95
  • 0
Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

Звездата на Сантос Неймар поднови тренировки, след като претърпя операция на менскуса на лявото коляно. Нападателят се включи във вчерашното занимание, но все още не е напълно готов за игра и няма да участва в дербито със Сао Пауло.

Очакванията са завръщането на Неймар да стане факт в неделя, когато Сантос излиза в решаващ двубой срещу Нороесте в предпоследния кръг на Паулистао.

Последният официален мач на Неймар беше на 7 декември срещу Крузейро, когато игра с контузия, за да помогне на отбора в борбата му за оставане в елита. Две седмици по-късно той беше опериран.

В сблъсъка със Сао Пауло Сантос ще търси реванш за загубата с 0:2 в събота на "Морумби". Тимът допусна поражение и в първия кръг на Бразилейро с 2:4 като гост на Шапекоензе.

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 166279
  • 944
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 36781
  • 83
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

  • 3 фев 2026 | 23:59
  • 21557
  • 55
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 19845
  • 6
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 23382
  • 53
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 18193
  • 0