Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

Звездата на Сантос Неймар поднови тренировки, след като претърпя операция на менскуса на лявото коляно. Нападателят се включи във вчерашното занимание, но все още не е напълно готов за игра и няма да участва в дербито със Сао Пауло.

Очакванията са завръщането на Неймар да стане факт в неделя, когато Сантос излиза в решаващ двубой срещу Нороесте в предпоследния кръг на Паулистао.

Последният официален мач на Неймар беше на 7 декември срещу Крузейро, когато игра с контузия, за да помогне на отбора в борбата му за оставане в елита. Две седмици по-късно той беше опериран.

В сблъсъка със Сао Пауло Сантос ще търси реванш за загубата с 0:2 в събота на "Морумби". Тимът допусна поражение и в първия кръг на Бразилейро с 2:4 като гост на Шапекоензе.