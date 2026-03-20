Обрат: Астън Мартин няма да сваля Ейдриън Нюи

Британският тим от Формула 1 Астън Мартин опроверга слуховете, които снощи вчера заляха световните медии и според които, Ейдриън Нюи ще загуби поста си на шеф на отбора.

Астън Мартин записа изключително слаб старт на сезон 2026 във Формула 1 и заради проблемите със задвижващата система на Хонда, създаденият от Нюи AMR26 не може да изкара пълна състезателна дистанция.

Нюи беше назначен за шеф на тима в края на миналата година и паралелно с това отговаря за създаването и развитието на болидите на Астън Мартин. Той не присъства на Гран При на Китай през уикенда и това породи първите слухове, че в тима на Лорънс Строл може да има размествания.

Идеята беше, че Нюи ще отстъпи от лидерската позиция в отбора, за да се съсредоточи само върху техническата работа по изчистване проблемите на AMR26.

Също според слуховете, мястото на Нюи начело на тима трябваше да заеме настоящият шеф на Ауди Джонатан Уитли, като двамата години наред работиха в Ред Бул, където Уитли беше спортен директор. Уитли работи в Ауди от месец май и отговаря директно пред борда на директорите, но правомощията му са ограничени от това, че ги дели с Матиа Биното, който е начело на целия проект на Ауди за Формула 1.

„Тимът няма да се ангажира с медийни спекулации относно ръководството на отбора. Ейдриън Нюи остава начело като ръководител на отбора и управляващ технически партньор“, се казва в краткото съобщение на Астън Мартин.

Снимки: Gettyimages