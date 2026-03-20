Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Строл-старши лично отговори на спекулациите

Строл-старши лично отговори на спекулациите

  • 20 март 2026 | 18:21
Собственикът на Астън Мартин Лорънс Строл реши лично да отговори на спекулациите, които обграждат топ мениджмънта на тима във Формула 1 от вчера насам.

„Заради настоящите спекулации, свързани с ролята на Ейдриън Нюи в нашия тим, искам да използвам тази възможност, за да обясня.

Хорнър преговарял със Строл, Нюи наложил вето на трансфера му
„Като изпълнителен председател и основен акционер, бих искал да ви уверя, че Ейдриън Нюи е мой партньор и важен акционер. Той е управляващ технически партньор на Астън Мартин Рейсинг и двамата с него имаме истинско партньорство, изградено върху споделената ни визия за успеха на компанията“, се казва в изявлението на Строл.

Той също така обясни, че в Астън Мартин не съществува традиционната позиция шеф на отбора, но Нюи остава начело и ще бъде подкрепян от „старшия лидерски тим“, както в базата на тима, така и на пистата.

Официално: Уитли напуска Ауди. Ще отиде ли в Астън Мартин?
И в последното изречение Строл намекна за срещата с Хорнър, като обясни, че редовно с тима се свързват шефове на други отбори, които искат да работят в Астън Мартин. Но политиката на тима е да не се коментират слухове и спекулации.

Екълстоун не вярва, че Уитли ще отиде в Астън Мартин
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

