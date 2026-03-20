  Алонсо още не е решил дали ще остане във Формула 1

Алонсо още не е решил дали ще остане във Формула 1

  • 20 март 2026 | 10:47
Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо залагаше големи надежди на съвместната си работа с Ейдриън Нюи в Астън Мартин, но началото на сезон 2026 е кошмарно за тима – навият автомобил AMR26 не може да изкара цяла състезателна дистанция.

Проблемите със задвижващата система на Хонда и вибрациите, които трошат батериите и могат да нанесат сериозни травми на пилотите, все още не са решени и не се знае колко време ще продължат.

Сега близкият до Алонсо бивш пилот във Формула 1 Педро де ла Роса коментира ситуацията около бъдещето на Фернандо, който скоро ще трябва да реши дали ще остане в спорта или ще си си тръгне. Испанецът изпълнява функцията на официален представител на Астън Мартин и затова коментира бъдещето на Алонсо, но не и слуховете за смяната на Ейдриън Нюи с Джонатан Уитли.

„Не зная дали 2026 ще е последната година за Фернандо във Формула 1, но мисля, че и той самият не знае това – обясни Де ла Роса пред радио Cadena SER. – Каквото и да е неговото решение, Астън Мартин трябва да му предостави конкурентен автомобил.

„Ще е справедливо Фернандо да си тръгне от Формула 1 с още поне една победа. Но до края на сезона има още 20 състезания, а аз не съм се отказал от мисълта, че ще настигнем другите. Но не ни остава много време за тази реакция…“

Снимки: Gettyimages

  • 225
