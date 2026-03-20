Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Васьор: Новите коли не пасват на Леклер, но той се адаптира

  • 20 март 2026 | 16:31
  • 478
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор, изрази увереност, че Шарл Леклер ще успее напълно да адаптира стила си на каране към най-новото поколение болиди във Формула 1, след като пилотът пропусна подиума в Китай.

Леклер е водещият пилот на Ферари в класирането през почти всичките си седем години в отбора, с изключение на сезон 2021, когато го изпревари Карлос Сайнц. През настоящия сезон битката отново изглежда оспорвана, като Люис Хамилтън спечели първия си подиум за Ферари в Гран При на Китай и демонстрира по-добро темпо от Леклер в заключителния етап на състезанието.

Новото поколение болиди във Формула 1 са по-тесни, по-къси, по-леки и със значително по-малко притискаща сила. Това ги прави по-пъргави и „остри“ в завоите – характеристики, които подхождат повече на силните страни на Хамилтън, отколкото на тези на Леклер.

Запитан дали вижда адаптация от страна на Леклер, за да компенсира тези различия, Васьор отговори: „Да, но винаги е така. Промените по колите от миналата към тази година са най-големите в сравнение с всички подобни решения досега, това вероятно изисква повече адаптация и промени, различен подход от пилотите. Той го прави.“

„Не съм сигурен, че новите коли пасват много добре на стила му, но той работи по въпроса и се адаптира. Има много добро разбиране за ситуацията с колата. Той е много проницателен и ще се справи“, добави шефът на Ферари.

Тъй като Mercedes бяха далеч напред, а средата на колоната беше на комфортна дистанция зад тях в Шанхай, Ферари не се намеси, когато Хамилтън и Льоклер се бориха гума до гума за последното място на подиума.

В миналото Ферари са били по-малко склонни от други отбори да рискуват сигурен резултат, като оставят пилотите си да се състезават свободно. Васьор обясни, че е бил наясно с цената, ако нещата се бяха объркали.

„Огромно уважение и към двамата - заяви Васьор. - Те са професионалисти и мисля, че в тази ситуация има смисъл да ги оставим да се състезават. Но знам отлично, че можех да изглеждам и напълно глупаво половин час по-късно. В крайна сметка обаче мисля, че това е и най-добрият начин да се изгради отбор.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

