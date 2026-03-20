  3. Този уикенд пада и последната забрана на доктор Марко

Този уикенд пада и последната забрана на доктор Марко

  • 20 март 2026 | 15:17
4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще се състезава този уикенд във втория кръг от сериите NLS – шампионатът, базиран на Северната дъга на „Нюрбургринг“.

Макс се готви за участие в „24 часа на „Нюрбургринг“ и сега ще трупа опит в предстоящата 4-часова надпревара в планината Айфел. Шефът на Ред Бул Лоран Мекис подкрепи звездата на тима и каза, че изобщо дори не си е помислял да ограничава Макс в приключенията му с GT автомобили.

Обрат: Астън Мартин няма да сваля Ейдриън Нюи

Но доскоро положението беше съвсем различно, защото Верстапен имаше забрана лично от доктор Марко да кара на Северната дъга на „Нюрбургринг“. И бившият пилот сам напомни за това.

„Преди години Макс ентусиазирано ми обясняваше за Северната дъга – припомни си доктор Марко пред F1-Insider. – Той искаше да направи демо каране с болид от Формула 1. За мен, това беше като силна аларма в главата ми.

Отборите: Промени в квалификациите, не в състезанията

„И дума не можеше да става за това! Макс беше гледал видеото на Тимо Бернхард, който подобри рекорда на Северната дъга с прототипа на Порше от Льо Ман, но след като му бяха махнали всички ограничения. И мисля, че искаше да подобри този рекорд с болид на Ред Бул.

„За мен това беше твърде опасно. Затова сложих точка на тези планове и му забраних да кара там.

Екълстоун не вярва, че Уитли ще отиде в Астън Мартин

„Надявам се, че Макс ще се забавлява на Северната дъгас GT3 колата на Мерцедес – допълни доктор Марко. – Но се опасявам, че все още мисли за онзи рекорд на Бернхард. Все пак, Макс е пилот от старата школа!“

В края на миналата година Макс издържа изпита за участие в състезания на Северната дъга, като властването на доктор Марко в Ред Бул приключи с пенсионирането му през 2025, а с това падна и последната забрана за Верстапен да прави опасни неща извън Формула 1.

Алонсо още не е решил дали ще остане във Формула 1
Снимки: Gettyimages

