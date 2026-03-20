Отборите: Промени в квалификациите, не в състезанията

Шефовете на отборите във Формула 1 обсъдиха тази седмица действията на новите технически правила в световния шампионат в първите два кръга за сезона – Австралия и Китай.

Според източници от срещата, всички участници са били на мнение, че състезанията задават висок стандарт по отношение екшъна на пистата и са доволни от реакциите на феновете относно действията на новите правила, така че по този показател няма основания за притеснения.

Доста по-различно стои въпросът с квалификациите и там, според тим шефовете, се налагат спешни промени. Пилотите във Формула 1 също критикуваха случващото се в квалификациите в Мелбърн и Шанхай, след като се оказа, че в обиколките на пълна газ, те трябва да връщат много по-рано газта преди завоите, да пускат колите по инерция и електрониката да пренасочва енергия към батерията докато те карат на пълна газ на правите.

Очаква се, че отборите ще направят предложения за промяна на правилата за квалификациите, които да осигурят обиколки на пълна газ и след това ще се чака решението на ФИА.

За Гран При на Япония на „Сузука“ в края на месеца няма да има промени, но пък паузата през април, която се оформи след анулирането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, ще бъде използвана за намиране на решения на този проблем.

Снимки: Gettyimages