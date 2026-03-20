  3. Екълстоун не вярва, че Уитли ще отиде в Астън Мартин

  • 20 март 2026 | 09:27
Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун заяви, че не вярва на слуховете, че шефът на тима на Ауди Джонатан Уитли ще заеме мястото на Ейдриън Нюи в Астън Мартин.

„Това на практика е невъзможно – обясни Бърни пред швейцарския вестник Blick. – Това би имало смисъл, само ако на Уитли не му харесва в Швейцария и той би искал да се върне в Англия. Но той на няколко пъти вече каза, че е във възторг от Швейцария и новата си работа в Ауди.

Обрат: Астън Мартин няма да сваля Ейдриън Нюи
„Джонатан работи 20 години в Ред Бул и моето мнение е, че той е много отговорен и коректен човек и не вярвам, че би постъпил по този начин с компанията, за която работи в момента.“

Бърни обаче намекна, че собственикът на Астън Мартин Лорънс Строл има „впечатляващи възможности“ и ги прилага, когато иска да привлече поредния талант в отбора си във Формула 1.

Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен
Снимки: Gettyimages

