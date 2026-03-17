ЦСКА пусна билетите за домакинството на Добруджа

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Добруджа от 27-мия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 22 март (неделя) от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 21 март (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 22 март (работно време 10:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:



Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн, както и в официалния фен магазин на ул. Солунска 12. В деня на мача (22 март) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

"Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени САМО онлайн. Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 14:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 21 март (събота), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 14:00 ч.", написаха от клуба.