ЦСКА пусна билетите за домакинството на Добруджа

  • 17 март 2026 | 13:16
ЦСКА пусна билетите за домакинството на Добруджа
Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Добруджа от 27-мия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 22 март (неделя) от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 21 март (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 22 март (работно време 10:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)
Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)
Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)
Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)
Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн, както и в официалния фен магазин на ул. Солунска 12. В деня на мача (22 март) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

ЦСКА отбеляза годишнина от отстраняването на Ливърпул
ЦСКА отбеляза годишнина от отстраняването на Ливърпул

"Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени САМО онлайн. Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 14:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 21 март (събота), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 14:00 ч.", написаха от клуба.

Още от БГ Футбол

Монтана представя днес Орела

Монтана представя днес Орела

  • 17 март 2026 | 11:02
  • 2368
  • 4
Станислав Генчев набързо зачеркна едно от новите си попълнения

Станислав Генчев набързо зачеркна едно от новите си попълнения

  • 17 март 2026 | 10:43
  • 1897
  • 2
Хьогмо дава четири почивни дни на Лудогорец след двубоя със Спартак (Варна)

Хьогмо дава четири почивни дни на Лудогорец след двубоя със Спартак (Варна)

  • 17 март 2026 | 10:34
  • 676
  • 0
Лидерът на Югозапад представи нападател с над 100 мача във Втора лига

Лидерът на Югозапад представи нападател с над 100 мача във Втора лига

  • 17 март 2026 | 10:15
  • 937
  • 1
Макун: Чувствам се добре, без никакви болки!

Макун: Чувствам се добре, без никакви болки!

  • 17 март 2026 | 09:24
  • 3567
  • 1
Цървена звезда готов да даде огромна заплата на звезда на ЦСКА

Цървена звезда готов да даде огромна заплата на звезда на ЦСКА

  • 17 март 2026 | 09:07
  • 6123
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
  • 4587
  • 24
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 4594
  • 16
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 3047
  • 9
Арсенал и Байер решават всичко днес

Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 4008
  • 7
Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

  • 17 март 2026 | 07:11
  • 2336
  • 1
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 5593
  • 4