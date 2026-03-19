  3. Величков: Искам да акцентирам върху възпитанието, обмисляме ежемесечна награда

  • 19 март 2026 | 11:52
Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, представи заедно с Христо Стоичков новия спонсор на ДЮШ.

"Искам да акцентирам върху възпитанието. Имаме отговорност най-вече към това. С процесите, които сме стартирали, искаме да дадем най-доброто футболно обучение на децата. Ние обаче ще акцентираме и върху отношението към децата и тяхното изграждане.

В този ред на мисли трябва да кажа, че обмисляме ежемесечна награда, която да не е за успехи, а за трудолюбие и характер. Това е нашият акцент какво очакваме от децата. Всички те ще бъдат застраховани от компанията“, обяви Величков на представянето.

