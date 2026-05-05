  • 5 май 2026 | 14:04
  • 266
  • 1
България ще бъде представена от 20 състезатели на Европейското по спортна стрелба

България ще бъде представена от сериозен брой състезатели на предстоящото Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие за юноши, девойки, мъже и жени. Шампионатът ще се проведе от 7 до 18 май в хърватския град Осиек. Състезанието включва дисциплините пушка и пистолет на 25 и 50 метра.

В дисциплините с пистолет участие ще вземат Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Лидия Ненчева, Магдалина Стаменова, Зорница Бонева, Николая Раденкова, Десислава Денева, Моника Панайотова, Самуил Донков, Христо Ненов, Стоян Пушков, Петър Иванов, Дамян Илиев и Виктор Бонев.

При стрелбата с пушка България ще бъде представена от Антон Ризов, Ивана Вълкова, Теа Илиева, Теодора Боянова и Боряна Ангелова, информираха от Българския стрелкови съюз.

Първата група национални състезатели ще отпътува утре от стрелбищен комплекс "Гео Милев" в София за Осиек. В първите четири дни от програмата ще се проведат състезанията при мъжете и жените на пушка и пистолет, след което ще стартират надпреварите при юношите и девойките.

"Да пожелаем успех на всички национали и техните треньори", добавиха от Българския стрелкови съюз.

