Николай Генов: Домакинството на Джиро д'Италия е невероятна реклама за България

Един от най-добрите български колоездачи в последните години Николай Генов е категоричен, че домакинството на България на три етапа от Джиро д'Италия е "невероятна реклама" за страната ни. Генов, който прекрати кариерата си едва на 25-годишна възраст, е многократен шампион на България на шосе и на писта. Той даде интервю за БТА, в което коментира предстоящия старт на Обиколката на Италия - едно от трите най-престижни колоездачни състезания в света.

Бившият колоездач на пловдивския клуб "Цар Симеон 1986" е на мнение, че все още малко хора разбират колко значимо е това събитие за България. Той подчерта, че заедно с Националната футболна лига в САЩ и Световното първенство по футбол, колоезденето е един от най-гледаните спортове с милиони зрители по целия свят. По думите му именно заради това домакинството на три етапа от Джиро д'Италия е невероятна реклама за България.

Генов, който през 2022 година подобри националния рекорд за едночасово каране на писта, изрази надежда, че страната ни ще се представи като добър домакин и ще може да се възползва от тази възможност. "Надявам се да можем да я използваме максимално и колкото се може повече хора да се насладят и да излязат по улиците, за да подкрепят колоездачите", заяви още той.

Бившият състезател бе категоричен, че предстоящото събитие трябва да се използва, за да се покаже красотата на България, но и да послужи като начин за развитието на колоезденето у нас. Колоезденето е един невероятен спорт, който може спокойно да се практикува почти във всеки един голям град в България, но считам, че това е малко известно за децата и сега е моментът те да се запалят по този спорт, подчерта той.

Генов даде пример с ползите, които Албания е извлякла като домакин на старта на Джирото през миналата година. "Много държави са приемали Обиколката на Италия, което значи, че ние не сме първите, които инвестират в нещо, което вече доказано работи. През миналата година имаме примера с Албания, откъдето стартира Джиро д'Италия. Доколкото ми е известно, те имат инвестиция от 50 милиона евро, а приходът от ползите от приемането на етапи от състезанието се изчислява на 200 милиона евро, което е нещо забележително", заяви още националният рекордьор за едночасово каране на писта и увери, че ще бъде на старта на Обиколката на Италия на 8 май.

Генов подчерта, че неговият личен фаворит в тазгодишното издание е Йонас Вингегор и се върна към моментите от кариерата си, когато се е състезавал рамо до рамо с някои от най-големите имена в колоездачния спорт в момента.

"С тези момчета, които в момента са на най-високо ниво в колоезденето, съм се състезавал многократно. При едно от класиранията ми, което е 54-о място на Европейското първенство в Естония, Тадей Погачар ме победи в бягането по часовник с 30 секунди. Това за мен е ясен индикатор, че българските състезатели не са кой знае колко по-назад от водещите колоездачи, но трябва да се работи в правилната посока и да се обърне максимално много внимание на колоезденето", категоричен е Николай Генов.

По думите му България не изостава много като инфраструктура и условия за колоездене в сравнение с водещите страни в този спорт, но подчерта, че тези възможности трябва да се използват, за да се развива този спорт у нас. Той даде пример с Пловдив, където има закрит колодрум и добри пътища за трениране както по равнинни, така и по планински маршрути. Всеки един човек може да стигне до голямото колоездене, стига да има дух и да е отдаден на това нещо. Имаме добри условия, но трябва да запалим децата да спортуват, защото когато има масовост, тогава може да търсим високо спортно майсторство, уточни той и обясни защо се е наложило да прекрати кариерата си едва на 25 години.

"Моята кариера приключи на 25 години поради финансови причини, защото не е тайна за никого, че този спорт в България е доста ниско платен, а когато вече мислиш за семейство, става просто невъзможно да се издържаш, ако нямаш много сериозна финансова подкрепа", призна Николай Генов, но поясни, че продължава да помага на млади български таланти да потърсят възможности за професионално развитие в отбори от водещите страни в колоезденето.