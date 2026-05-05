
  3. Двама български колоездачи имат шанса да участват в най-елитните състезания в Италия при юношите

  • 5 май 2026 | 18:39
Двама български колоездачи имат шанса да се състезават в най-елитните състезания в Италия при юношите, съобщи за БТА бившият състезател и национален рекордьор за едночасово каране на писта Николай Генов, който помага за тяхната подготовка. Това са Джан Рюстемов и Йордан Петров, които са част от чешкия отбор „Veleka Cycling Team“.

В този тим двамата се подготвят при треньора Оливано Локатели, работил с редица знаменити състезатели като Фабио Ару, Джулио Чиконе и Александър Власов, които са многократни участници с индивидуални успехи в Обиколките на Италия, Франция и Испания.

През миналата година Рюстемов и Петров бяха на проби в Италия и след доброто си представяне и отношение към тренировъчния процес, те заслужиха място в отбора на “Veleka” и през тази година.

Николай Генов уточни, че през това лято подготовката на Джан Рюстемов и Йордан Петров е специално насочена към редица реномирани състезания в Италия, включително и надпреварата за юноши за Купа "Андреа Менегели", чието трасе минава по маршрута на престижното "Страде Бианке".

Генов е категоричен, че по този начин българските състезатели в колоезденето могат да израстват допълнително и си пожела скоро отново да има български представител в Обиколката на Италия, която през тази година за първи път ще стартира от България с три етапа между 8 и 10 май.

