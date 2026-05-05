Община Севлиево е с най-много велосипедисти на глава от населението

Община Севлиево е с най-много велосипедисти на глава от населението, а Севлиево утвърждава позициите си като един от водещите центрове за развитие на колоезденето в България чрез инвестиции в инфраструктура, активен спортен календар и силно клубно присъствие. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Община Севлиево.

В града са изградени общо 7 километра велоалеи, като 6 километра от тях се намират в парк „Черничките“, а в момента се реализира и ново трасе с дължина 1 километър с перспектива за свързване в обща мрежа. Районът предлага и разнообразни възможности за планинско колоездене с над 10 разработени маршрута с различна трудност в Предбалкана и Стара планина.

Съществен акцент в развитието на спорта е изграждането на „Байк парк Севлиево“ – първият по рода си у нас, реализиран в партньорство с международни експерти. Съоръжението е разположено на площ от близо 2900 кв. м в парк „Черничките“ и включва асфалтов пъмп трак, детски полигон, както и специализирани зони с различна степен на трудност за начинаещи и напреднали колоездачи. Паркът отговаря на стандартите за провеждане на състезания и е със свободен достъп за гражданите.

Севлиево е домакин на редица спортни прояви, сред които състезания по „dirt jump“ и „pump track“, част от инициативата „Седмица на колоезденето“. През 2025 година градът прие и първия държавен шампионат по pump track в България, а проявите включват и надпревари за деца с цел насърчаване на масовия спорт.

Местният колоездачен клуб „Хоталич - Севлиево“ се утвърждава като най-многобройния в страната със 76 лицензирани състезатели. Клубът развива дисциплини като downhill, enduro, pump track, dirt jump и крос кънтри, като през последните години се наблюдава засилен фокус върху подготовката на млади състезатели и изграждането на тренировъчна система с професионални треньори.

Развитието на колоезденето в общината се осъществява с подкрепата на местната власт и партньорството с бизнеса, като усилията са насочени към разширяване на инфраструктурата, организиране на събития и популяризиране на спорта сред подрастващите. Предвижда се и реализиране на нови проекти, включително изграждане на скейт парк и разширяване на велосипедните трасета.

Севлиево се оформя като притегателен център за любители и професионалисти в колоезденето, съчетавайки природни дадености, модерна база и активен спортен живот.

Историята на колоезденето в града датира от началото на XX век и е свързана с пионерски постижения. Сред тях се откроява името на Христо Бучекчиев, считан за първия севлиевец, а вероятно и българин, обиколил Европа с велосипед. През 1901 година той изминава близо 10 000 километра за 79 дни – постижение, което остава значим момент в историята на българското колоездене.

През 1905 година е създадено Севлиевското колоездачно дружество „Ластовица“, което обединява любителите на велосипеда и развива както туристическа, така и състезателна дейност. Сред изявените му представители е Златко Станчев, който печели международно състезание в Буенос Айрес през 1930-а. Важна роля за популяризирането на спорта има и дългогодишният учител Владимир Владимиров, организирал множество ученически велоизлети.

В края на 20 и началото на 21 век активността в колоездачния спорт в Севлиево намалява, като дейността се ограничава предимно до любителски излети. Нов етап в развитието започва през 2020 година с учредяването на Колоездачен клуб „Хоталич“ с председател Светлин Гатев.

Клубът бързо се утвърждава като водещ в страната, привличайки състезатели от различни региони. С подкрепата на Община Севлиево е изграден модерен байк парк в парк „Черничките“, който се превръща в център за екстремни дисциплини и домакин на републикански шампионати по „pump track“ и „dirt jump“.

Сред най-успешните състезатели на клуба е Стивиян Гатев – многократен републикански шампион по downhill и ендуро. Отличия в различни дисциплини имат още Лазар Хаджиколев, Стамен Марков, Йордан Донев, Надежда Недялкова и Даяна Маринова.

Към момента Колоездачен клуб „Хоталич“ разполага с около 75 лицензирани състезатели, а заедно с любители и ветерани общността надхвърля 150 души. Съчетаването на традиции и съвременни инициативи утвърждава Севлиево като значим център за развитие на колоезденето в България.