Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Над 120 участници събра благотворителен турнир в Пловдив

Над 120 участници събра благотворителен турнир в Пловдив

  • 5 май 2026 | 11:13
  • 269
  • 0
Над 120 участници събра благотворителен турнир в Пловдив

С вдъхновение, енергия и съпричастност премина двудневният благотворителен турнир „Лято идва - раздвижи се!“, който обедини десетки млади хора в Пловдив около една значима кауза - подкрепата за 11-годишния Дариан Сидеров. Инициативата за провеждането на турнира бе дело на Пловдивски ученически парламент в партньорство със сдружение “СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА” - Пловдив.

В рамките на двудневния турнир над 120 участници на възраст между 15 и 29 години премериха сили в пет дисциплини - футбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат и тенис на корт. В турнира се включиха ученици от водещи училища, сред които МГ „Акад. Кирил Попов“, Езикова гимназия „Пловдив“, СУ „Димитър Матевски“ и много други, показвайки, че съпричастността не познава граници между училища, възрасти и интереси. Атмосферата беше изпълнена с емоции, спортсменски дух и силно чувство за общност, а трибуните събраха публика, която не просто подкрепяше състезателите, но и активно допринасяше за каузата.

Благодарение на регистрациите, даренията и подкрепата от присъстващите, организаторите успяха да съберат сумата от € 840.22, която вече е насочена към лечението на Дариан. Детето страда от рядкото генетично заболяване CACNA1A, което причинява тежки епилептични пристъпи и затруднява развитието му. Надеждата за подобрение е свързана със специализирана терапия в чужбина, чиято стойност достига 25 000 евро - сума, непосилна за неговото семейство.

Организаторите отправят благодарност към всички участници, партньори и дарители и напомнят, че каузата продължава - защото всяка помощ има значение.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Самоков приема Европейското първенство по естетическа групова гимнастика

Самоков приема Европейското първенство по естетическа групова гимнастика

  • 4 май 2026 | 18:49
  • 594
  • 0
Британецът Адам Йейтс повежда отбора на ОАЕ в Обиколката на Италия

Британецът Адам Йейтс повежда отбора на ОАЕ в Обиколката на Италия

  • 4 май 2026 | 18:40
  • 1096
  • 0
София приема Национална универсиада 2026

София приема Национална универсиада 2026

  • 4 май 2026 | 18:34
  • 541
  • 0
България сформира първия си национален отбор по флаг футбол

България сформира първия си национален отбор по флаг футбол

  • 4 май 2026 | 18:23
  • 572
  • 0
Този човек знае как да живее: Ето къде отиде Йокич веднага след отпадането на Денвър от плейофите на НБА

Този човек знае как да живее: Ето къде отиде Йокич веднага след отпадането на Денвър от плейофите на НБА

  • 4 май 2026 | 16:44
  • 3466
  • 0
Подгряването за Обиколката на Италия във Велико Търново започва още на 8 май

Подгряването за Обиколката на Италия във Велико Търново започва още на 8 май

  • 4 май 2026 | 16:17
  • 690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 5683
  • 7
Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

  • 5 май 2026 | 10:49
  • 11464
  • 42
Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

  • 5 май 2026 | 07:31
  • 6201
  • 11
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 3581
  • 92
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 5664
  • 5
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 4847
  • 0