Над 120 участници събра благотворителен турнир в Пловдив

С вдъхновение, енергия и съпричастност премина двудневният благотворителен турнир „Лято идва - раздвижи се!“, който обедини десетки млади хора в Пловдив около една значима кауза - подкрепата за 11-годишния Дариан Сидеров. Инициативата за провеждането на турнира бе дело на Пловдивски ученически парламент в партньорство със сдружение “СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА” - Пловдив.

В рамките на двудневния турнир над 120 участници на възраст между 15 и 29 години премериха сили в пет дисциплини - футбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат и тенис на корт. В турнира се включиха ученици от водещи училища, сред които МГ „Акад. Кирил Попов“, Езикова гимназия „Пловдив“, СУ „Димитър Матевски“ и много други, показвайки, че съпричастността не познава граници между училища, възрасти и интереси. Атмосферата беше изпълнена с емоции, спортсменски дух и силно чувство за общност, а трибуните събраха публика, която не просто подкрепяше състезателите, но и активно допринасяше за каузата.

Благодарение на регистрациите, даренията и подкрепата от присъстващите, организаторите успяха да съберат сумата от € 840.22, която вече е насочена към лечението на Дариан. Детето страда от рядкото генетично заболяване CACNA1A, което причинява тежки епилептични пристъпи и затруднява развитието му. Надеждата за подобрение е свързана със специализирана терапия в чужбина, чиято стойност достига 25 000 евро - сума, непосилна за неговото семейство.

Организаторите отправят благодарност към всички участници, партньори и дарители и напомнят, че каузата продължава - защото всяка помощ има значение.