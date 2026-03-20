200 килограма клек - лека тренировка на Карлос Насар (вътрешни кадри от Белмекен)

Sportal.bg бе на гости на Карлос Насар по време на втория му лагер от подготовката за Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. Екипът ни присъства на тренировка на олимпийския шампион в Белмекен, като денят бе предвиден за леко занимание, след като в предишния ден Карлос бе провел тежки натоварвания.

Заниманието бе около час и половина, като Насар сам диктуваше програмата си, като в момента се подготвя индивидуално, а помощ му оказват мениджъра му Николай Жейнов, брат му Иван и приятелката му Александра Костадинова. Любопитен момент бяха множеството последователни задни клека с 200 килограма на щангата.

