Националите по модерен петобой провеждат лагер преди Световната купа в Пазарджик

Националните състезатели по модерен петобой провеждат подготвителен лагер в навечерието на Световната купа, която ще се проведе в Пазарджик от 13 до 17 май. България ще бъде домакин на престижния международен форум, който ще се състои в спортен комплекс „Балона“ в града. Очаква се в надпреварата да се включат повече от 130 спортисти при мъжете и близо 110 при жените от цял свят. Турнирът е втори кръг от календара на Международната федерация по модерен петобой (UIPM) за 2024 година.

Българският отбор се подготвят в отлично настроение преди старта на състезанията. Страната ще бъде представена от Тодор Михалев, Томас Григоров, Васил Топалов, Никола Начев, Георги Илиев, Йордан Андонов и Йоан Атанасов, а при жените ще участват Ралица Митева, Антония Начева, Никол Иванова, Йоана Руменова и Каролина Димитрова.

Лагерът на националите в Пазарджик ще продължи до 12 май - ден преди официалното начало на Световната купа.

"Българската федерация по модерен петобой отправя покана към всички любители на спорта да посетят състезанията и да подкрепят българските спортисти. Входът за събитието е свободен", написаха от федерацията във Фейсбук.

Успоредно с българите лагер в града провеждат и състезателите на Турция, Гърция, Швеция и Япония.