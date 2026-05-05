Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Националите по модерен петобой провеждат лагер преди Световната купа в Пазарджик

Националите по модерен петобой провеждат лагер преди Световната купа в Пазарджик

  • 5 май 2026 | 14:07
  • 289
  • 0
Националите по модерен петобой провеждат лагер преди Световната купа в Пазарджик

Националните състезатели по модерен петобой провеждат подготвителен лагер в навечерието на Световната купа, която ще се проведе в Пазарджик от 13 до 17 май. България ще бъде домакин на престижния международен форум, който ще се състои в спортен комплекс „Балона“ в града. Очаква се в надпреварата да се включат повече от 130 спортисти при мъжете и близо 110 при жените от цял свят. Турнирът е втори кръг от календара на Международната федерация  по модерен петобой (UIPM) за 2024 година.

Българският отбор се подготвят в отлично настроение преди старта на състезанията. Страната ще бъде представена от Тодор Михалев, Томас Григоров, Васил Топалов, Никола Начев, Георги Илиев, Йордан Андонов и Йоан Атанасов, а при жените ще участват Ралица Митева, Антония Начева, Никол Иванова, Йоана Руменова и Каролина Димитрова.

Лагерът на националите в Пазарджик ще продължи до 12 май - ден преди официалното начало на Световната купа.

"Българската федерация по модерен петобой отправя покана към всички любители на спорта да посетят състезанията и да подкрепят българските спортисти. Входът за събитието е свободен", написаха от федерацията във Фейсбук.

Успоредно с българите лагер в града провеждат и състезателите на Турция, Гърция, Швеция и Япония.

Следвай ни:

Още от Други спортове

България ще бъде представена от 20 състезатели на Европейското по спортна стрелба

България ще бъде представена от 20 състезатели на Европейското по спортна стрелба

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 267
  • 1
Николай Генов: Домакинството на Джиро д'Италия е невероятна реклама за България

Николай Генов: Домакинството на Джиро д'Италия е невероятна реклама за България

  • 5 май 2026 | 13:00
  • 490
  • 0
Община Севлиево е с най-много велосипедисти на глава от населението

Община Севлиево е с най-много велосипедисти на глава от населението

  • 5 май 2026 | 12:57
  • 342
  • 0
Над 120 участници събра благотворителен турнир в Пловдив

Над 120 участници събра благотворителен турнир в Пловдив

  • 5 май 2026 | 11:13
  • 495
  • 0
Турнир по вдигане на тежести в Русе събира над 80 състезатели

Турнир по вдигане на тежести в Русе събира над 80 състезатели

  • 5 май 2026 | 10:28
  • 571
  • 0
Голяма част от националите по бадминтон ще играят на турнир в Братислава

Голяма част от националите по бадминтон ще играят на турнир в Братислава

  • 5 май 2026 | 08:53
  • 305
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 3443
  • 17
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 5383
  • 1
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 16850
  • 10
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 17278
  • 22
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 19990
  • 39
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 7162
  • 138