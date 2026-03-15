MotoGP отложи Гран При на Катар за ноември, пренасрочи още две състезанията

Организаторите на MotoGP обявиха официално, че заради конфликта в Близкия изток надпреварата за Гран При на Катар няма да се проведе на оригинално предвидената си дата 12 април, но тя не отпада напълно от календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.
Вместо това състезателният уикенд на „Лусайл“ получи нови дати в началото на ноември и ще бъде последната спирка от серията от три поредни старта, която ще включва още уикендите в Австралия и Малайзия. Новите дати на Гран При на Катар са 6-8 ноември, а заради тях финалните два кръга в Португалия и Валенсия бяха отложени с по една седмица.
Формула 1 потвърди анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия
Така вместо на 15 и 22 ноември последните два старта ще бъдат съответно на 22 и 29 ноември. Това крие своите собствени рискове, особено за уикенда във Валенсия, тъй като по това време на годината в тази част от Испания може да стане много студено, особено в сутрешните часове.
