MotoGP отложи Гран При на Катар за ноември, пренасрочи още две състезанията

Организаторите на MotoGP обявиха официално, че заради конфликта в Близкия изток надпреварата за Гран При на Катар няма да се проведе на оригинално предвидената си дата 12 април, но тя не отпада напълно от календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

BREAKING: #QatarGP 🇶🇦 postponed to 8 November due to the ongoing geopolitical situation in the Middle East.



As a result, the #PortugueseGP and the #ValenciaGP will respectively take place on 22 and 29 November #MotoGP pic.twitter.com/a3NRfEEwVH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 15, 2026

Вместо това състезателният уикенд на „Лусайл“ получи нови дати в началото на ноември и ще бъде последната спирка от серията от три поредни старта, която ще включва още уикендите в Австралия и Малайзия. Новите дати на Гран При на Катар са 6-8 ноември, а заради тях финалните два кръга в Португалия и Валенсия бяха отложени с по една седмица.

Формула 1 потвърди анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

Така вместо на 15 и 22 ноември последните два старта ще бъдат съответно на 22 и 29 ноември. Това крие своите собствени рискове, особено за уикенда във Валенсия, тъй като по това време на годината в тази част от Испания може да стане много студено, особено в сутрешните часове.

