Димитър Дерменджиев: Радваме се, че участваме в дербита

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) ще гостува на Спартак (Пловдив). Местното дерби е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Пореден двубой с допълнителен заряд. Ясно е, че в такива битки напрежението е по-голямо. Преди няколко дни излязохме с чест от такъв мач. Радваме се, че участваме в такива. Те помагат много за развитието на младите ни футболисти. Имаме какво да покажем в дербито. Естествено, че ще търсим победа. Добрите резултати са неделима част от израстването“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.