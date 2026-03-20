Росен Крумов: Да продължим серията

Едноименният тим на Костинброд приема утре Балкан (Ботевград). Срещата е от 24-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме за победа. Това е най-нормалното, след като спечелихме последните си три мача. Наясно сме, че с всеки следващ двубой ще е все по-трудно за нас. Балкан е корав противник, който може да повали всеки. Уверени сме в нашите възможности. Показахме, че можем. Ако изиграем 90-те минути с пределна концентрация имаме добри шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.