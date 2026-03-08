Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

Вчера в Костинброд, едноименния тим се наложи с 2:0 над Германея (Сапарева баня). Срещата е от 22-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Валентин Валентинов, старши треньор на ОФК Костинброд коментира пред клубния сайт.

ОФК Костинброд удари Германея

„Искам да благодаря на момчетата за себераздаването и характера, който показаха в труден момент за нас. В следствие на четирима контузени и двама наказани футболисти разполагахме само с две опции за смяна в мача срещу Сапарева баня. Този двубой беше задължителен за нас, за да им се отплати на футболистите труда и желанието, което вложиха в подготовката и мачовете до сега. Положителното е, че всички са здрави от мача днес и очакваме по-разширена скамейка на мача срещу Банско. Щастлив съм, че записахме трета поредна домакинска победа, за която отново голяма заслуга имат и феновете, които ни подкрепяха безрезервно за което им благодаря“.

Снимка: ofckostinbrod.com