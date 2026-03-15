Валентин Валентинов: Гордея се с футболистите ни, благодарности за феновете

Едноименният тим на Костинброд победи вчера Струмска слава с 2:1 в Радомир. Срещата е от 23-ия кръг на Югозападната Трета лига. Валентин Валентинов, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Една от най-сладките ми победи във футбола! Гордея се с отбора! Невероятни момчета, които оставиха сърцата си на терена. Въпреки гаврата от страна на съдиите към нас и отсъствието на редица водещи футболисти не се пречупихме и успяхме да извоюваме трета поредна победа, което не се беше случвало досега през сезона. Волята, характера и колектива бяха водещи за да преодолеем умората от натрупалите се мачове и да се поздравим с успеха! Благодаря и на феновете на отбора, които отново бяха до нас! Тази победа е за тях!“.

Снимка: ofckostinbrod.com