ОФК Костинброд се справи с Банско

  • 11 март 2026 | 17:49
  • 424
  • 0
ОФК Костинброд се справи с Банско

В Костинброд, едноименния тим се наложи с 2:1 над отбора на Банско. Срещата е от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана здрав мач. Домакините владееха инициативата през първото полувреме. Повече атакуваха. Радослав Василев материализира предимството им с гол в 5-ата минута. Тогава вкара с глава след центриране от корнер. Той пропусна да стори същото и в 40-ата минута. Изоставащи в резултата, гостите започнаха по-активно след почивката. През втората част играта беше двуостра, с критични моменти пред вратите. Василев беше изведен срещу вратаря на Банско, но пропусна да вкара, насочвайки топката в тялото му в 54-ата минута. В 58-ата пък футболист на гостите реализира отблизо, засичайки топката след центриране от фаул. Съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. В 67-ата минута все пак се стигна до равенство. Точен отблизо беше Борис Божинов след центриране от корнер. Крис Вълчинов и Мартин Тошев пропуснаха да вкара втори гол за Костинброд в 73-ата минута. В 85-ата обаче стори го Християн Бориславов, завършвайки продължителна атака с прецизен удар от границата на наказателното поле за окончателното 2:1.

