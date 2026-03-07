Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Германея (Сапарева баня)
  3. ОФК Костинброд удари Германея

ОФК Костинброд удари Германея

  • 7 март 2026 | 19:05
  • 300
  • 0
В Костинброд, едноименния тим се наложи с 2:0 над Германея (Сапарева баня). Срещата е от 22-ия кръг на Югозападната Трета лига. Без петима контузени и трима наказани, домакините взеха инициативата още от самото начало. Не им спореше обаче, а съперника пропусна на два пъти да открие резултата. Влизането на Радослав Василев след почивката коригира играта на Костинброд. Мартин Тошев вкара с глава след центриране от корнер на Николай Маринов в 55-ата минута. Към края, Василев проби, подаде и Маринов също се разписа.

