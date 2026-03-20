Страсбург съхрани аванса си и стигна ¼-финалите в Лигата на конференциите

Отборите на Страсбург и Риека завършиха наравно 1:1 на „Стад де ла Мено“ в реванша помежду си от 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Така французите се превърнаха в ¼-финалист в турнира с общ резултат 3:2 след успеха си с 2:1 в първия мач в Хърватия.

През първата част домакините имаха превес в играта, но въпреки това техният съперник беше този, който стигна до гол в 21-вата минута. Тогава Майк Пендерс не успя да спаси силния удар на Тони Фрук отблизо. През второто полувреме обаче ролите се размениха: Риека доминираше, но съставът на Гари О’Нийл успя да възстанови равенството. Това стана в 71-вата минута, когато Валентин Барко се възползва от асистенцията на резервата Себастиан Нанаси и с шута си отбеляза попадението, с което прати своя тим в следващата фаза.

FT. 🏁



Racing are through to the @Conf_League quarter-finals!! 🔥💙



90'+5 | 1️⃣-1️⃣ #RCSAHNKR pic.twitter.com/b71fp67Gnb — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) March 19, 2026

Така в ¼-финалите поставеният под номер 1 в схемата Страсбург ще срещне германския Майнц 05, който отстрани чешкия Сигма (Оломоуц) с общ резултат 2:0.

Следвай ни:

Снимки: Imago