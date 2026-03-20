Страсбург съхрани аванса си и стигна ¼-финалите в Лигата на конференциите

Отборите на Страсбург и Риека завършиха наравно 1:1 на „Стад де ла Мено“ в реванша помежду си от 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Така французите се превърнаха в ¼-финалист в турнира с общ резултат 3:2 след успеха си с 2:1 в първия мач в Хърватия.
През първата част домакините имаха превес в играта, но въпреки това техният съперник беше този, който стигна до гол в 21-вата минута. Тогава Майк Пендерс не успя да спаси силния удар на Тони Фрук отблизо. През второто полувреме обаче ролите се размениха: Риека доминираше, но съставът на Гари О’Нийл успя да възстанови равенството. Това стана в 71-вата минута, когато Валентин Барко се възползва от асистенцията на резервата Себастиан Нанаси и с шута си отбеляза попадението, с което прати своя тим в следващата фаза.
Така в ¼-финалите поставеният под номер 1 в схемата Страсбург ще срещне германския Майнц 05, който отстрани чешкия Сигма (Оломоуц) с общ резултат 2:0.
